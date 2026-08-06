بث مباشر يتحول إلى مأساة… مقتل صانع محتوى شهير أمام متابعيه

دبي - فريق التحرير: لقي صانع المحتوى والمؤثر المكسيكي سيزار غاستيلوم مصرعه، الثلاثاء، بعدما تعرّض لإطلاق نار أثناء بث مباشر كان يجريه أمام أحد مطاعم الوجبات السريعة في مدينة كولياكان بولاية سينالوا شمال غربي المكسيك، وفقًا لما أعلنته السلطات المحلية والفدرالية.

وكان غاستيلوم، الذي يتابعه أكثر من ٦٠٠ ألف شخص على منصة “تيك توك”، قد تعرّض للهجوم على يد شخصَين يستقلان دراجة نارية ويرتديان خوذتين، بحسب مقاطع فيديو اطّلعت عليها وكالة “رويترز”.

وأكد مسؤول أمني في ولاية سينالوا وفاة غاستيلوم، مشيرًا إلى إطلاق عملية أمنية واسعة عقب الحادثة، في محاولة لتحديد هوية الجناة وملاحقتهم.

من جهته، أعلن مجلس الأمن الفدرالي المكسيكي، الأربعاء، أن السلطات تحقق في احتمال ارتباط الجريمة بـ”منشورات متعددة” نشرها غاستيلوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أشار في بعضها إلى أحد فصائل الجماعات الإجرامية.

وأضاف المجلس أن الأجهزة الفدرالية، بالتعاون مع مكتب المدعي العام في ولاية سينالوا، تواصل تحليل تسجيلات كاميرات المراقبة وجمع الأدلة، في إطار التحقيقات الهادفة إلى تحديد هوية المتورطين وتوقيفهم.

وفي السياق نفسه، شددت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، خلال مؤتمرها الصحفي صباح الأربعاء، على ضرورة كشف جميع ملابسات القضية، قائلة: “يجب القبض على المنفذين، وكذلك العقول المدبرة إن وُجدت، كما يجب الكشف عن الدوافع الحقيقية وراء هذه الجريمة المأساوية.”

تأتي هذه الجريمة في وقت تشهد فيه مدينة كولياكان ومناطق أخرى في ولاية سينالوا تصاعدًا في أعمال العنف المرتبطة بالجريمة المنظمة.