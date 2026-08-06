بعد جدل علاقتها بزميلها… والد ممثلة “تحت الأرض” القاصر يلجأ إلى القضاء

دبي - فريق التحرير: تقدّم أونال تشيفتشي، والد الممثلة التركية الشابة أولكو هلال تشيفتشي، ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة في إسطنبول (الأناضول) ضد شركة إدارة أعمال ابنته، إلى جانب الممثل هاكان تشلبي، شريكها في مسلسل (تحت الأرض)، الذي جسدت فيه شخصية “ملاك”.

وبحسب وسائل إعلام تركية، اتهم الأب شركة إدارة الأعمال بتشغيل ابنته، البالغة من العمر ١٧ عامًا، في مشاريع فنية من دون الحصول على موافقته، رغم أنها لا تزال قاصرًا، كما زعم وجود علاقة عاطفية تجمعها بزميلها في المسلسل هاكان تشلبي، الذي يكبرها بنحو ١٠ سنوات.

وأوضح أونال تشيفتشي، الذي عمل لسنوات في مجال خدمات الإنتاج واختيار الممثلين، أنه اطّلع على محادثات عبر تطبيق “واتساب” بين ابنته وهاكان تشلبي، وهو ما أثار قلقه ودفعه إلى اللجوء للقضاء.

وأشار في إفادته إلى أنه لا يزال متزوجًا من والدة ابنته، قدر تشيفتشي، إلا أنهما يمران بمرحلة الانفصال، لافتًا إلى أنها لم تُبدِ أي اعتراض على هذه العلاقة.

وأكد الأب أن ابنته تعمل تحت إدارة وكالة OnTalent Menajerlik، مشيرًا إلى أن الشركة لم تحصل على موافقته القانونية بصفته ولي أمرها قبل إشراكها في الأعمال الفنية، لذلك طالب بفتح تحقيق بحق مالكة الوكالة غوزده يلماز، وكذلك بحق الممثل هاكان تشلبي، على خلفية ما وصفه بتجاوزات تتعلق بابنته القاصر.

يُذكر أن غوزده يلماز، مالكة وكالة OnTalent Menajerlik، هي زوجة الممثل والمخرج التركي أونور صايلاك.