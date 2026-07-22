هجوم مفاجئ على إيدا إيجه… ونقلها إلى المستشفى بشكل عاجل

دبي - فريق التحرير: تعرضت الممثلة التركية إيدا إيجه لهجوم مفاجئ من كلب أثناء تواجدها في قضاء بودروم التابع لولاية موغلا، ما أدى إلى إصابتها ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي التفاصيل، تعرضت إيجه لهجوم من الكلب أثناء تنقلها على متن دراجة نارية، ما أسفر عن إصابتها في منطقة كعب القدم. وعلى الفور، سارع المتواجدون في المكان إلى إبلاغ الفرق الطبية التي تدخلت سريعًا.

ونُقلت نجمة “التفاح الحرام” إلى مستشفى بودروم الحكومي، حيث تلقت الإسعافات الأولية في قسم الطوارئ، وأُجريت لها الفحوصات الطبية اللازمة.

وأكدت مصادر طبية أن حالتها الصحية مستقرة وجيدة، ومن المتوقع أن تغادر المستشفى وتعود إلى ممارسة حياتها الطبيعية خلال وقت قصير.