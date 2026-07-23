الحبيب السابق لبطلة “المدينة البعيدة” ينضم إلى الموسم الثالث

دبي - فريق التحرير: تستعد أسرة مسلسل “المدينة البعيدة” (Uzak Şehir) لبدء تصوير الموسم الثالث خلال الأسبوع الأخير من شهر آب/أغسطس المقبل، وذلك بعد أن توقف عرض الموسم الثاني عند الحلقة الـ٦٣ بسبب العطلة.

وبالتزامن مع التحضيرات للموسم الجديد، بدأ صنّاع العمل البحث عن ممثلين جدد للانضمام إلى الأحداث المقبلة، حيث كشفت المعلومات الأولى عن انضمام شخصية جديدة ستُحدث تغييرًا في مسار القصة.

وبحسب ما تم تداوله، سيظهر في الموسم الثالث إنفر، الحبيب السابق لشخصية عليا التي تجسدها الممثلة سينام أونسال.

ومن المتوقع أن تكون شخصية إنفر رجلًا جذابًا وذا حضور لافت، يعيش في بودابست ويمتلك مطعمًا راقيًا، ما يضيف عنصرًا جديدًا من التشويق إلى أحداث المسلسل.