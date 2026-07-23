انطلاق أجواء أسبوع نزال “The Comeback” في جدة قبل المواجهة المرتقبة بين جوشوا وبرينغا

دبي - فريق التحرير: انطلقت يوم أمس (الثلاثاء) في مدينة جدة عروس البحر الأحمر، فعاليات أسبوع الملاكمة لنزال “The Comeback”، مع دخول الاستعدادات مرحلتها النهائية قبل ليلة الملاكمة العالمية التي تحتضنها “جدة سوبر دوم” السبت المقبل، ويتصدرها نزال الوزن الثقيل المرتقب بين بطل العالم السابق البريطاني أنتوني جوشوا والملاكم الألباني كريستيان برينغا، اللذين التقيا اليوم وجهًا لوجه على متن أحد اليخوت في نادي جدة لليخوت، ضمن الحدث الذي يعد أحد أبرز فعاليات “تقويم جدة” بالتعاون مع “موسم الرياض”، وبالشراكة مع “ماتش روم” و”صلة” و”غولد ستار” و”كوينزبري”.

ويبدأ البرنامج الرسمي لأسبوع النزال اليوم (الأربعاء)، حيث تتجه فيه أنظار مجتمع الملاكمة ووسائل الإعلام الدولية إلى جدة لمتابعة الأيام الأخيرة التي تسبق المواجهة الرئيسية، إلى جانب مجموعة كبيرة من النزالات العالمية والمشاركات السعودية والعربية، في حدث يعكس استمرار حضور المملكة على خريطة استضافة أبرز الأحداث الرياضية والترفيهية الدولية.

ويشهد يوم الأربعاء إقامة فعالية “Grand Arrivals Launch Party”، وذلك في نادي جدة لليخوت وفندق “إديشن جدة”، ابتداءً من الساعة الثامنة مساءً، وسط حضور الملاكمين والشخصيات المدعوة وممثلي وسائل الإعلام.

وتتضمن الفعالية سجادة حمراء ومنطقة مخصصة للتصوير وإجراء المقابلات الإعلامية، بما يمنح الجمهور ووسائل الإعلام أول إطلالة جماعية على نجوم البطاقة قبل صعودهم إلى الحلبة.

فيما يقام يوم الخميس المؤتمر الصحفي الرسمي لجميع الملاكمين في “جدة بروميناد”، عند الساعة التاسعة مساءً، حيث يلتقي المشاركون بوسائل الإعلام للحديث عن استعداداتهم وطموحاتهم قبل النزالات، إلى جانب المواجهات الكلامية واللقاءات المباشرة التي ترفع مستوى الترقب قبل ليلة السبت. ويُبث المؤتمر عبر منصة “DAZN”، بما يتيح للجمهور في مختلف أنحاء العالم متابعة أبرز التصريحات واللحظات التي تسبق الحدث.

أما يوم الجمعة ٢٤ يوليو، فتُقام مراسم الوزن الاحتفالية والمواجهات المباشرة الأخيرة بين جميع الملاكمين في “جدة بروميناد”، عند الساعة التاسعة مساءً، بحضور وسائل الإعلام والشخصيات المدعوة. وتمثل مراسم الوزن المحطة الأخيرة قبل انتقال الحدث إلى “جدة سوبر دوم” يوم السبت، حيث يخضع الملاكمون للوزن ويقفون وجهًا لوجه للمرة الأخيرة قبل حسم مواجهاتهم داخل الحلبة.

ويتقدم بطاقة “The Comeback” النزال الرئيسي في الوزن الثقيل بين أنتوني جوشوا وكريستيان برينغا، في مواجهة تحمل أهمية خاصة للطرفين؛ إذ يعود جوشوا إلى الحلبة بسجل احترافي يضم 29 انتصارًا، منها ٢٦ بالضربة القاضية، مقابل أربع خسائر، ساعيًا إلى تسجيل انتصاره الثلاثين ومواصلة حضوره بين أبرز نجوم الوزن الثقيل في العالم، فيما يدخل برينغا المواجهة بسجل يبلغ ٢٠ انتصارًا، جميعها جاءت بالضربة القاضية، مقابل خسارة واحدة، وهو ما يمنح النزال طابعًا هجوميًا قويًا في ظل القدرة الكبيرة التي يمتلكها الطرفان على إنهاء المواجهات قبل اكتمال جولاتها.

ويُعد جوشوا أحد أشهر ملاكمي الوزن الثقيل خلال العقد الماضي، بعدما سبق له التتويج مرتين ببطولة العالم الموحدة، إلى جانب حصوله على الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية “لندن ٢٠١٢”. وخلال مسيرته الاحترافية، حقق انتصارات بارزة على الأوكراني فلاديمير كليتشكو، والنيوزيلندي جوزيف باركر، والبلغاري كوبرات بوليف، والأميركي المكسيكي آندي رويز جونيور، كما خاض نزالات كبرى أمام الأوكراني أوليكساندر أوسيك والبريطاني دانيال دوبوا، وظهر في عدد من أشهر الملاعب العالمية، من بينها ويمبلي وتوتنهام هوتسبير في لندن.

في المقابل، يخوض برينغا أكبر مواجهة في مسيرته الاحترافية منذ انتقاله إلى عالم الملاكمة عام ٢٠١٦، مستندًا إلى قوته الهجومية وسجله اللافت في الضربات القاضية. وكان الملاكم الألباني قد عبّر خلال الظهور الإعلامي السابق عن احترامه لمسيرة جوشوا وإنجازاته، لكنه أكد في الوقت نفسه ثقته بقدرته على تقديم مفاجأة كبيرة في جدة، فيما شدد جوشوا على إدراكه لصعوبة المهمة وتركيزه الكامل على الاستعداد والتدريب من أجل تقديم المستوى الذي ينتظره جمهوره.

وتتضمن الأمسية نزالين بارزين على لقبين عالميين، إذ يدافع البريطاني حمزة شيراز عن لقب منظمة الملاكمة العالمية “WBO” للوزن فوق المتوسط أمام الألماني سيمون زاخنهوبر، في أول دفاع لشيراز عن اللقب الذي أحرزه في مصر خلال مايو الماضي. ويدخل شيراز النزال بسجل خالٍ من الهزائم يضم ٢٣ انتصارًا وتعادلًا واحدًا، بينها ١٩ انتصارًا بالضربة القاضية، بينما يمتلك زاخنهوبر ٢٩ انتصارًا مقابل خسارة واحدة، ما يمهد لمواجهة تجمع بين القوة الهجومية والخبرة التنافسية.

ويضع البريطاني جوش كيلي لقب الاتحاد الدولي للملاكمة “IBF” للوزن فوق المتوسط الخفيف على المحك أمام الإيرلندي غير المهزوم كاويمهين أغياركو. ويخوض كيلي أول دفاع عن اللقب الذي انتزعه مطلع العام الجاري بعد فوزه على الروسي بخرام مرتضالييف، بينما يحصل أغياركو، صاحب ١٨ انتصارًا دون خسارة، على أول فرصة للمنافسة على بطولة عالمية في مسيرته الاحترافية، ما يضيف إلى النزال أهمية كبيرة بالنسبة إلى الطرفين.

وتشهد البطاقة أيضًا مواجهة مرتقبة بين الياباني ريتو تسوتسومي والمكسيكي ألفينو هيريرا، حيث يعود تسوتسومي إلى المملكة بعد ظهوره اللافت في عرض “ليلة الساموراي” بالرياض، بينما يدخل هيريرا اللقاء دون خسارة في سجله الاحترافي، لتجمع المواجهة بين ملاكمين صاعدين يسعى كل منهما إلى اتخاذ خطوة جديدة نحو المراكز المتقدمة في التصنيفات العالمية.

ويخوض الأوكراني أوليكساندر خيجنياك، الحاصل على الميدالية الذهبية الأولمبية، ثاني نزالاته الاحترافية أمام الفرنسي ليني باتراش، الذي يدخل المواجهة هو الآخر بسجل خالٍ من الهزائم. ويحمل خيجنياك خبرة طويلة في منافسات الهواة والبطولات الدولية، فيما تمثل مواجهة جدة اختبارًا مهمًا له في مرحلة انتقاله إلى الملاكمة الاحترافية.

كما يسجل البريطاني مايكي تالون ظهوره الأول في المملكة عندما يواجه الفنزويلي أورلاندو بينو، في حين يواصل الهندي نيشانت ديف مشواره الاحترافي أمام البيروفي سيزار دياز. وحقق ديف انطلاقة قوية منذ انتقاله إلى الاحتراف، بعد مسيرته في منافسات الهواة ومشاركاته الدولية، بينما يسعى دياز إلى توظيف خبرته من أجل إيقاف سلسلة انتصارات منافسه.

وفي مواجهة أخرى، يلتقي الدنماركي جاكوب بانك بالملاكم البولندي بافيل أوغست، بعد أن سجل الأخير مفاجأة بارزة في ظهوره السابق عندما تغلب على سيمون زاخنهوبر رغم دخوله المواجهة بديلًا خلال فترة إعداد قصيرة، بينما يخوض بانك النزال بسجل يبلغ ١٩ انتصارًا دون خسارة، ما يجعل اللقاء واحدًا من أكثر نزالات البطاقة تقاربًا من الناحية التنافسية.

وتحظى الأمسية بحضور سعودي بارز عبر ثلاثة من أبرز الملاكمين المحترفين في المملكة، إذ يواجه محمد العقل الملاكم المالطي لايدون تشيركوب، في نزال يسعى من خلاله العقل إلى مواصلة سجله الخالي من الهزائم وتعزيز تقدمه في مسيرته الاحترافية أمام الجمهور السعودي.

ويلتقي زياد المعيوف بالملاكم المكسيكي فرانك مانغو، في مواجهة جديدة للمعيوف على أرض المملكة، بعدما أصبح واحدًا من أبرز الوجوه السعودية الحاضرة في عروض الملاكمة الدولية خلال السنوات الأخيرة. ويدخل مانغو المواجهة بسجل يضم ثمانية انتصارات مقابل خسارة واحدة، ما يفرض اختبارًا تنافسيًا على المعيوف في طريقه نحو استعادة الانتصارات وتعزيز موقعه في المشهد الاحترافي.

ويكمل سلطان المحمد الحضور السعودي عندما يواجه الإسباني إفرين بيسالدوش، حيث يدخل المحمد النزال بسجل خالٍ من الهزائم يضم أربعة انتصارات، ثلاثة منها بالضربة القاضية، متطلعًا إلى تحقيق انتصار جديد أمام جماهير جدة ومواصلة تطوره ضمن إحدى أكبر بطاقات الملاكمة التي تستضيفها المملكة.

عربياً، تسجل الملاكمة المصرية حضورها من خلال عمر هيكل، الذي يواجه الإسباني برايان كاستيلانو، ومحمد مبروك، الذي يلتقي بالكولومبي براين زاباتا. وتمثل المشاركتان فرصة للملاكمين المصريين لمواصلة تقدمهما في الاحتراف والظهور أمام جمهور دولي واسع، ضمن بطاقة تجمع أسماء من مدارس ملاكمة مختلفة من أوروبا وآسيا وأميركا اللاتينية والمنطقة العربية، وذلك بعد مشاركتهم البارزة في نزالات ” Glory in Giza”.