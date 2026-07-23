وفاة بلاس جونسون.. فنان الجاز وعازف الساكسفون في ” Pink Panther”

دبي - فريق التحرير: غيّب الموت عازف الساكسفون الأميركي الشهير بلاس جونسون عن عمر ناهز ٩٤ عامًا، تاركًا خلفه إرثًا فنيًا غنيًا ومسيرة موسيقية حافلة بالتعاون مع نخبة من عمالقة الغناء والموسيقى في العالم.

ورحل جونسون منتصف شهر تموز/يوليو الجاري في مقر إقامته بمدينة لوس أنجلوس، قبل أيام قليلة من إتمام عامه الخامس والتسعين، بعدما كان قد قدّم آخر ظهور فني له مؤخرًا خلال حفل موسيقي مصغّر أمتع فيه نزلاء دار الرعاية التي كان يقيم فيها.

وحظي الراحل بإشادات واسعة بعد وفاته، حيث نُوّه بإحساسه الموسيقي المرهف ومهارته الاستثنائية التي جعلت منه أحد أبرز عازفي الساكسفون في جيله.

بدأ جونسون مسيرته الفنية في ولاية لويزيانا، قبل أن ينتقل إلى لوس أنجلوس في منتصف الستينيات، ليصبح سريعًا أحد أكثر العازفين طلبًا للمشاركة في التسجيلات الموسيقية، حيث تعاون مع أسماء بارزة من بينها فرانك سيناترا ونات كينغ كول وبيغي لي. وتميّز بقدرته على تطويع أسلوبه الموسيقي بما يتناسب مع طبيعة كل فنان يرافقه.

ورغم المحطات الكثيرة في مسيرته، تبقى مشاركته في عزف المقطع الشهير على الساكسفون ضمن الموسيقى التصويرية لفيلم “النمر الوردي” عام ١٩٦٣، من أبرز إنجازاته، وهي المعزوفة التي وضع ألحانها الموسيقار هنري مانشيني، لتصبح واحدة من أشهر الألحان المرتبطة بتاريخ السينما، كما صُنّفت ضمن قائمة أفضل عشرين ألبومًا للموسيقى التصويرية في تاريخ الفن السابع بحسب المعهد الأميركي للسينما.