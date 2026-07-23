من جنيفر لوبيز إلى نادية فيريرا.. مارك أنتوني يستقبل طفله الثامن وهذه قصة عائلته الكبيرة

دبي - فريق التحرير: رُزق النجم مارك أنتوني وزوجته عارضة الأزياء نادية فيريرا بطفلهما الثاني معًا، والثامن في حياة أنتوني الأب، إذ أعلنا عن استقبال مولودتهما الجديدة التي أطلقا عليها اسم “مايلا”.

وشاركت فيريرا عبر حسابها على منصة “إنستغرام” صورًا بالأبيض والأسود ظهرت في إحداها ابنها “ماركو” وهو يحتضن شقيقته الصغيرة، بينما ظهرت العائلة في صورة أخرى وهي تمسك بيد المولودة، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: “يا لها من بركة عظيمة أن نشارككم وصول عزيزتنا مايلا. لا يمكنكم تخيل حجم السعادة التي نعيشها في منزلنا، نحن في قمة السعادة ونشعر وكأننا نحلّق فوق السحاب”.

وكان الزوجان، اللذان احتفلا بزواجهما في كانون الثاني/يناير ٢٠٢٣، قد استقبلا طفلهما الأول “ماركو” في حزيران/يونيو من العام نفسه، قبل أن يعلنا عن انتظارهما لمولودهما الثاني في كانون الثاني/يناير الماضي بالتزامن مع ذكرى زواجهما الثالثة، حيث كتبا: “ذكرى زواج ثالثة سعيدة! يا لها من هدية عظيمة تمنحنا إياها الحياة… الله عظيم، ماركيتو سيصبح أخًا كبيرًا”.

يُذكر أن الفنان البورتوريكي الأصل مارك أنتوني، البالغ من العمر ٥٧ عامًا، لديه ستة أبناء من علاقات وزيجات سابقة، وهم: أريانا (١٩٩٤) وتوايس (١٩٩٥) من حبيبته السابقة ديبي روزادو، وكريستيان (٢٠٠١) ورايان (٢٠٠٣) من زوجته السابقة داينارا توريس، إضافة إلى التوأم ماكس وإيمي (٢٠٠٨) من زوجته السابقة جنيفر لوبيز.

وفي تصريحات سابقة، أكد أنتوني أن أبناءه يشكلون الدافع الأساسي وراء مسيرته الفنية، مشيرًا إلى أنه يضع عائلته دائمًا في مقدمة أولوياته، وأنه يحرص على أن تعكس أعماله الفنية قيمه وحياته العائلية.

كما تحدث سابقًا عن صعوبة الموازنة بين النجومية والأبوة، معربًا عن ندمه لعدم تمضية وقت أطول مع أبنائه الأكبر سنًا خلال مراحل نموهم بسبب انشغالاته الفنية، معتبرًا أن التضحية بالوقت العائلي من أصعب التحديات التي يواجهها الفنان.