بالفيديو: معجب يطلب الزواج من زندايا أمام الكاميرات.. ردّها خطف الأنظار

دبي - فريق التحرير: حسمت النجمة زندايا الجدل حول زواجها من النجم توم هولاند بطريقة طريفة ومليئة بالعفوية، بعدما ردّت على عرض زواج من أحد المعجبين خلال ظهورها على السجادة الحمراء، قائلةً له مازحة: “لقد فات الأوان!”، في أول إشارة واضحة منها إلى ارتباطها رسميًا بهولاند. (http://www.instagram.com/p/DbFUBarI3aa/)

وخطف توم هولاند وزندايا الأنظار خلال حضورهما فعالية الترويج لفيلم “Spider-Man: Brand New Day” في المكسيك، بعدما انتشرت لقطات أظهرت نظرات هولاند المليئة بالإعجاب تجاه شريكته.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو على نطاق واسع، معتبرين أن الكيمياء الواضحة بين الثنائي لا تقل جاذبية عن الطريقة التي لم يستطع بها توم إبعاد نظره عن زندايا طوال الحدث، ما أثار تفاعلاً كبيراً بين الجمهور، الذي وصف المشهد بأنه من أكثر اللحظات رومانسية وعفوية

وكان توم هولاند قد أنهى الشائعات أخيرًا عندما أكد أيضًا بشكل غير مباشر أن الزواج تم بالفعل، بعدما سُئل خلال مقابلة عن صور زفاف مزيفة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي وانتشرت عبر الإنترنت، ليرد: “لا، لأنهم كانوا جميعًا هناك”، في إشارة إلى أن عائلته وأصدقاءه كانوا حاضرين في مراسم الزواج، قبل أن يرفض الكشف عن أي تفاصيل إضافية.

واختار الثنائي إبقاء زواجهما بعيدًا عن الأضواء، انطلاقًا من رغبتهما المشتركة في حماية حياتهما الخاصة من التدخلات الإعلامية. وكان هولاند قد تحدث سابقًا عن علاقته بزندايا، مؤكدًا أنها أمر يحرصان على حمايته بشدة، وأن حياتهما العاطفية ليست جزءًا من مسيرتهما الفنية ولا تخص الجمهور.

كما سبق للثنائي أن عبّرا عن انزعاجهما من ملاحقة الإعلام لحياتهما الشخصية، خاصة بعد انتشار صور لهما وهما يتبادلان قبلة عام ٢٠٢١، إذ اعتبر هولاند حينها أن تلك اللحظة سلبتهما جزءًا من خصوصيتهما، فيما وصفت زندايا الأمر بأنه كان “غريبًا ومربكًا ومتطفلًا”.