رحيل شقيق غسان صليبا الأكبر.. وهذه تفاصيل الوداع

دبي - فريق التحرير: فُجع الفنان اللبناني غسان صليبا بوفاة شقيقه الأكبر عارف فارس صليبا، الذي انتقل إلى رحمة الله بعد مسيرة حافلة بالعطاء.

ونعى غسان صليبا شقيقه الراحل بكلمات مؤثرة عبّر فيها عن عمق حزنه، إذ نشر عبر حسابه الرسمي على منصة “إنستغرام” صورة تجمعه به، وأرفقها بتعليق مؤلم قال فيه: “وداعًا يا أخي الحبيب”.

وبحسب ورقة النعوة الصادرة عن عائلة الفقيد، تُقام مراسم التشييع والدفن يوم الخميس الثالث والعشرين من تموز، حيث يُنقل الجثمان عند الساعة العاشرة صباحًا من مستشفى سيدة المعونات الجامعي – جبيل إلى كنيسة مار جرجس الرعائية – حالات، على أن تُقام الصلاة لراحة نفسه عند الساعة الثانية بعد الظهر في الكنيسة نفسها، قبل أن يُنقل الجثمان إلى مسقط رأسه مجدل العاقورة ليوارى الثرى في مدافن العائلة.

وتتقبل العائلة التعازي يوم الأربعاء الثاني والعشرين من تموز في صالون كنيسة مار جرجس – حالات، من الساعة الثانية بعد الظهر حتى السابعة مساءً، كما تُستكمل التعازي يوم الخميس الثالث والعشرين من تموز في المكان نفسه، من الساعة العاشرة صباحًا حتى موعد الجناز، وبعد الدفن في صالون كنيسة مار سابا – المجدل حتى الساعة الخامسة مساءً.

كما تُستكمل التعازي يوم الجمعة الرابع والعشرين من تموز في صالون كنيسة مار جرجس الرعائية – حالات، من الساعة الثانية بعد الظهر حتى السادسة مساءً، على أن تُختتم بقداس المرافقة.

يُذكر أن الراحل عارف صليبا توفي متأثرًا بمضاعفات عملية جراحية خضع لها لاستئصال سرطان القولون. وعلى إثر هذا المصاب الأليم، تقرر تأجيل الحفل الغنائي الذي كان من المقرر أن يحييه غسان صليبا يوم السبت الخامس والعشرين من تموز في “الأطلال بلازا”، على أن يُحدد موعد جديد لاحقًا بحسب “وان تي في”.