عد غياب تسع سنوات عن الفيديو كليب.. عيضة المنهالي يعود بـ”قلبي رهينك”

دبي - فريق التحرير: في مفاجأة سارّة لمحبي الأغنية الإماراتية والخليجية، كسر الفنان عيضة المنهالي صمته الطويل عن عالم الفيديو كليب بعد غياب امتد تسع سنوات كاملة، ليطل اليوم على جمهوره عبر قناته الرسمية على يوتيوب ومنصات البث الرقمي بعمل مصوّر جديد يحمل عنوان “قلبي رهينك”.

العمل الذي يأتي هذا الصيف كهدية خاصة لعشاق الطرب الوجداني، جاء بكلمات الشاعر علي الخميساني، فيما تكفّل المنهالي نفسه باللحن والغناء، بينما تولى المخرج هاني شيباني إخراج العمل بصرياً.

وفي تصريحات خاصة، كشف “المنهالي” عن الدافع وراء اختياره لهذه الأغنية تحديداً لتكون عودته إلى الكليب المصوّر، قائلاً إنه شعر منذ اللحظة الأولى لتنفيذها بأنها عمل استثنائي يفيض بالمشاعر والأحاسيس، ما دفعه لتصويرها لتكون بمثابة هدية لجمهوره ولكل عشاق الطرب الوجداني.

ولم يخفِ المنهالي وعيه بالتحوّل الذي طرأ على علاقة الجمهور بالفيديو كليب في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاستهلاك الرقمي للمحتوى الغنائي، لكنه أكد أن الجمهور “ما زال وفياً لكل عمل متقن ومميز”، معرباً عن أمله في أن تحظى “قلبي رهينك” بإعجاب وتقدير محبيه.