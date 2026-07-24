هكذا اختار زوج منة شلبي الاحتفال بعيد ميلادها… اقرأ التفاصيل

دبي - فريق التحرير: حرص المنتج أحمد الجنايني على تهنئة زوجته، الممثلة منة شلبي، بمناسبة عيد ميلادها، إذ شارك صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”، ووجّه إليها رسالة مليئة بالحب، كتب فيها: “كل سنة وإنتِ طبيعية، وعفوية، ولذيذة، وجميلة… كما إنتِ دائمًا. إن شاء الله يكون عامًا مليئًا بالسعادة، والراحة، والضحك، والنجاح، وأن يتحقق كل ما تتمنينه. كل سنة وإنتِ طيبة يا حبيبتي.”

من جانبها، تفاعلت منة شلبي سريعًا مع منشور زوجها، وعلّقت بكلمة مقتضبة ومفعمة بالمحبة، قائلة: “حبيبي”.

كما حرص عدد من نجوم الفن والأصدقاء على تهنئة منة بهذه المناسبة، والتفاعل مع المنشور، من بينهم الممثلة مي عز الدين والممثل أحمد مالك.

يُذكر أن منة شلبي أعلنت زواجها رسميًا من المنتج أحمد الجنايني في شهر تشرين الاول/٢٠٢٥، وذلك بعد أيام قليلة من تسريب وثيقة عقد قرانهما، والتي أثارت حينها تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.