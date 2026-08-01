“سطوح بيروت” تطلق مبادرة صيفية في “Jardin du Mzar”… كل عملية شراء تصنع فرقًا

دبي - فريق التحرير: أطلقت جمعية سطوح بيروت مبادرة صيفية جديدة من خلال مشاركة بوتيك Flowers of the Sun في معرض Jardin du Mzar في كفردبيان، في خطوة تجمع بين العمل الإنساني ودعم الإبداع اللبناني.

وانطلقت فعاليات المعرض أمس الجمعة ٣١ تموز/يوليو، وتستمر حتى ٢٣ آب/أغسطس، حيث يذهب ريع كل عملية شراء إلى دعم الحالات الإنسانية التي تواكبها الجمعية، إلى جانب المساهمة في تسويق منتجات وإبداعات لبنانية مميزة.

وأكدت الجمعية أن هذه المشاركة تأتي في إطار رسالتها الإنسانية الهادفة إلى إشراك المجتمع في دعم المبادرات الخيرية بأسلوب مختلف، يجمع بين التسوق الهادف وتشجيع الحرف والمنتجات المحلية.

ودعت سطوح بيروت الجمهور إلى زيارة جناح Flowers of the Sun في المعرض، والمساهمة في هذه المبادرة التي تحمل بعدًا إنسانيًا واجتماعيًا، مؤكدة أن كل مساهمة، مهما كانت بسيطة، تترك أثرًا حقيقيًا في حياة الأشخاص الذين تدعمهم الجمعية.