بالفيديو: سيلينا غوميز تعود إلى الغناء بالإسبانية… وزوجها بيني بلانكو وراء المفاجأة

دبي - فريق التحرير: طرح المنتج الأميركي بيني بلانكو أحدث أعماله الغنائية المصوّرة بعنوان “Te Olvido (La La)”، المستوحاة من موسيقى الكومبيا، وذلك تمهيدًا لإصدار ألبومه المرتقب “Hermoso” في ١٤ آب/أغسطس.

ويجمع العمل للمرة الأولى بين بلانكو وزوجته النجمة سيلينا غوميز والفنانة بيكي جي، اللتين أضفتا على الأغنية، المؤداة بالكامل باللغة الإسبانية، طابعًا مكسيكيًا مميزًا وحضورًا لافتًا.

وتولى المخرج الكولومبي Stillz، المعروف بتعاونه مع نخبة من نجوم الموسيقى اللاتينية، أبرزهم باد باني وروساليا، إخراج الفيديو كليب، بالتعاون مع المنتج استيفان أوريول. واستعرض الكليب العديد من رموز ثقافة الشيكانو، من السيارات الكلاسيكية إلى الدمى المتحركة وتماثيل السيدة العذراء غوادالوبي، كما شهد مشاركة خاصة للممثل المكسيكي الأميركي داني تريجو، الذي أضفى لمسة سينمائية على العمل من خلال ظهوره في مشاهد احتفالية مفعمة بالحيوية.

وتؤدي بيكي جي اللازمة الرئيسية للأغنية التي تتناول تقلبات المشاعر وتعقيدات العلاقات العاطفية، فيما تقدم سيلينا غوميز مقطعًا غنائيًا باللغة الإسبانية، مواصلةً تجربتها في هذا اللون الموسيقي بعد ألبومها “Revelación” الصادر عام ٢٠٢١.

ورغم شهرة بيني بلانكو في إنتاج موسيقى البوب، فإن هذا التعاون ليس الأول له في الموسيقى اللاتينية، إذ سبق أن شارك في إنتاج ألبوم “Delirium” للفنان نيتون فيغا، كما تعاون عام ٢٠١٩ مع تايني، وجي بالفين، وسيلينا غوميز في الأغنية الشهيرة “I Can’t Get Enough”.