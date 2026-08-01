“شراب التوت” يفقد إحدى بطلاته… الموسم الخامس يحمل تغييرات كبيرة

دبي - فريق التحرير: تشهد الدراما التركية تطورًا لافتًا في أحد أكثر المسلسلات متابعة، مع استعداد قناة Show TV وشركة الإنتاج Gold Film لانطلاق الموسم الخامس من مسلسل “شراب التوت”، وسط ترقب كبير من الجمهور وتغييرات بارزة في فريق العمل.

وفي مفاجأة لمحبي المسلسل، تقرر عدم عودة الممثلة التركية فايزة جيفيليك، التي جسّدت شخصية “نيلاي” منذ الحلقة الأولى، ضمن أحداث الموسم الجديد، لتنهي بذلك رحلة شخصية ارتبط بها الجمهور، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة تحمل الكثير من التطورات والمفاجآت.

وتزامن هذا القرار مع تصدّر فايزة جيفيليك غلاف مجلة Gardrop Magazin، حيث تحدثت في مقابلة حديثة عن أبرز أعمالها السابقة، بينها “شراب التوت”، و”أسميتها فريحة”، و”جانبي الأيسر”، و”حرب الورود”.

وعن الشخصية الأقرب إلى قلبها، قالت جيفيليك: “أحببت كل شخصية قدمتها، وكانت جميعها ذات قيمة كبيرة بالنسبة لي، لكن ربما تأتي شخصية نيلاي في المقدمة قليلًا لأنها الأحدث في حياتي.”

كما كشفت عن تطلعاتها المستقبلية، مؤكدة أنها تسعى دائمًا إلى تقديم شخصيات مختلفة ومثيرة للاهتمام، والمشاركة في أعمال درامية تحمل قيمة فنية عالية وتضيف إلى مسيرتها.

ولم يكن خروج فايزة جيفيليك هو الأول من مسلسل “شراب التوت”، إذ وصل عدد النجوم الذين غادروا العمل حتى الآن إلى ١٧ ممثلاً، بينهم عدد من أبطال المسلسل، أبرزهم دوغوكان جونغور وسيلا تورك أوغلو، ما يعكس حجم التغييرات الكبيرة التي طرأت على العمل مع اقتراب انطلاق موسمه الخامس.

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