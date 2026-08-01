فيلم نيكولاس كيج يتحوّل إلى كابوس لـ”نتفليكس” بـ١٠٥ ملايين دولار

دبي - فريق التحرير: تواجه منصة “نتفليكس” دعوى قضائية تطالبها بتعويض لا يقل عن ١٠٥ ملايين دولار، وذلك بعد سرقة نسخة غير مشفرة من فيلم الإثارة الحربي غير المعروض “Fortitude”، من بطولة النجم نيكولاس كيج، من مقر الشركة في هوليوود.

وتعود تفاصيل القضية إلى الدعوى التي رفعتها شركة الإنتاج البريطانية “Op-Fortitude”، والتي أوضحت أن المنتج المشارك داني هايدو سلّم، في ١٥ يونيو الماضي، القرص الصلب الرئيسي (DCP) الخاص بالفيلم إلى مكاتب نتفليكس، لبحث إمكانية شراء المنصة حقوق عرضه. ويشارك في بطولة الفيلم أيضًا كل من السير بن كينغسلي، ورون بيرلمان، وإد سكرين.

ووفقًا لأوراق الدعوى، أبلغ صُنّاع الفيلم موظفي نتفليكس، شفهيًا وخطيًا، بأن النسخة غير مشفرة، وطلبوا حذف الملفات فور الانتهاء من العرض الخاص. إلا أنهم فوجئوا، بعد أكثر من أسبوع، برسالة إلكترونية من أحد مسؤولي المنصة تفيد بتعرض مكاتبها لعملية سرقة شملت عدة أقراص صلبة، مرجّحةً أن تكون قد بيعت على أنها “خردة” من دون معرفة محتواها.

وأكدت شركة الإنتاج أن فقدان النسخة دمّر حصريتها وقيمتها التسويقية والتجارية في الأسواق العالمية، مشيرة إلى أن الفيلم استغرق سبع سنوات من التطوير، وبلغت تكلفة إنتاجه ٤٥ مليون دولار، مع توقعات بتحقيق إيرادات تتجاوز ١١٢.٥ مليون دولار، استنادًا إلى عروض اختبار الجمهور وتقارير شركات أبحاث السوق.

في المقابل، نفت نتفليكس، في بيان رسمي، مسؤوليتها القانونية عن فقدان نسخة من الفيلم، معتبرةً أنها تسلّمتها من دون تطبيق معايير الأمان والتشفير المعتمدة في الصناعة. وأضافت أنها تتعامل مع أمن المحتوى بأقصى درجات الجدية، وأجرت تحقيقات موسعة، إلى جانب مراقبة مواقع القرصنة، للتأكد من عدم تسريب الفيلم.

كما اتهمت المنصة شركة الإنتاج بمحاولة ابتزازها ماليًا، مؤكدةً أن الأخيرة طالبتها بمبلغ ١٦٥ مليون دولار بدلًا من التفاوض بحسن نية.