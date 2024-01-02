شكرا لقرائتكم خبر عن شرم البحر الأحمر تجدد فندق كابانا مرسى علم بشاطئ "الشرقيون" بقيادة عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة الأسبق بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة شرم البحر الأحمر للتنمية السياحية، إحدى الشركات التابعة لمجموعة الشرقيون للتنمية العمرانية "OUD" عن تنفيذ أعمال إحلال وتجديد كبري بواحد من أهم مشروعات الشركة السياحية بمدينة مرسي علم وهو فندق " كابانا " والذى يقع على شاطئ "الشرقيون" بالكيلو 34 جنوب مدينة القصير.

وتأتى عملية التطوير بالفندق وبكافة مشروعات الشركة الساحلية مع تبنى استراتيجية جديدة بدأت بتعيين أحد رواد السياحة النائب عمرو صدقي "رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب الأسبق" رئيساً لمجلس إدارة شرم البحر الأحمر للتنمية السياحية، وستدفع خبراته الكبرى نحو تحقيق طفرة فى مشروعات الشركة الساحلية.

وتسعى شركة "شرم البحر الأحمر للتنمية السياحية" من خلال عملية التجديد لمواكبة أحدث التغيرات وتلبية احتياجات وتطلعات السائحين من مختلف أنحاء العالم وذلك بالتزامن مع خطة الدولة فى تنشيط السياحة والوصول بعدد السائحين خلال 2030 الى نحو 30 مليون سائح سنوياً .

وتحرص شركة "شرم البحر الأحمر للتنمية السياحية" على تطوير ورفع كفاءة الفندق بمستوي يليق بالطفرة التى تشهدها السياحة المصرية واهتمام الدولة بتنفيذ المزيد من المشروعات الكبري فى مجالات البنية الاساسية والمطارات وتطوير المتاحف وغيرها لجذب المزيد من السائحين .

وتأتى عمليات التطوير للفندق وبمشروعات شركات الشرقيون للتنمية العمرانية بناء على خطة وتوجيهات من المالك لشركات OUD محمد محمد فريد خميس والذى رصد ميزانيات ضخمة لتطوير استراتيجيات الشركة وتوطين مكانتها فى السوق المصري .

وتحرص شركة الشرقيون للتنمية العمرانية "OUD" على الحفاظ على نهج الأب الروحي للمجموعة رائد الصناعة المصرية الراحل المهندس محمد فريد خميس والذى رسخ الاهتمام بالجودة والمصداقية والحرص الدائم على تنمية الاستثمارات والمساهمة الفعالة فى خطط الدولة التنموية .

ومن جانبه قال محمد محمد فريد خميس، المالك لشركة الشرقيون للتنمية العمرانية "OUD" انه تم رصد ميزانية ضخمة خلال 2024 لإستكمال الأعمال الانشائية بمشروعات الشركة القائمة وأعادة تطوير وهيكلة المشروعات الساحلية بالاضافة الى التوسع فى تنفيذ العديد من المشروعات الجديدة التى تتناسب مع الخبرات الفنية والتطويرية للشركة وشركاتها التابعة .

وأوضح أن الشركة ضخت نحو 400 مليون جنيه للتطوير والإسراع من إنشاءات العديد من المشروعات لافتا الى سعي الشركة نحو الانطلاق بتنفيذ العديد من المشروعات المميزة وتم الحرص على تكثيف الأعمال الانشائية بالمواقع بمختلف مشروعات الشركة للوفاء بالإلتزامات تجاه العملاء والاسراع من التنمية والتطوير .

وتنفذ شركة الشرقيون للتنمية العمرانية " OUD" حالياً عدد من المشروعات الكبري بشرق وغرب القاهرة ومرسى علم وهم مشروع «اذادير» بالقاهرة الجديدة و«هليوبوليس هيلز» بمدينة العبور ومشروع «متانجي» بمرسي علم كما تنفذ شركة " BUD" إحدى الشركات التابعة للمجموعة مشروع "جنوب" بالعاصمة الإدارية الجديدة ، ويتم حالياً دراسة العديد من الفرص للتوسعات محلياً وخارجياً .

وحرصت شركة الشرقيون للتنمية العمرانية " OUD" على اعادة هيكلية مجلس اداراتها وضخ دماء جديدة والاستعانة بخبرات وكفاءات كبري بقطاعات الاستثمار فضمت الى مجلس إدارتها مؤخراً الدكتور كريم سالم رئيساً لمجلس الادارة ،و الدكتور شادي الزيات عضوا منتدبا للقطاع التجاري للشركة ، الدكتور حازم حليم و الاستاذ عمرو صابر والاستاذ محمود فرحات .

ويتخطي حجم استثمارات شركة الشرقيون للتنمية العمرانية 3.1 مليار دولار بالسوق المصري من خلال 25 مشروعا متنوعا تم تنفيذهم ما بين السكني والخدمي والسياحي والصناعي والزراعي حيث تمتلك الشركة أكبر محفظة أراضي بمختلف المناطق داخل القاهرة وخارجها.