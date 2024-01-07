الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي: تحالف إماراتي يفوز بتطوير أرض الحزب الوطني الديمقراطي المنحل

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن تحالف إماراتي فاز بتطوير أرض الحزب الوطني المنحل بعد منافسة مع 3 شركات أخرى، مشيرا إلى أنه سيتم توقيع العقود النهائية خلال أيام.

وفي تصريحات لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب والمذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء أمس السبت ونقلها موقع "القاهرة 24"، قال سليمان إن الأرض ستكون عبارة عن مبني يضم مكون فندقي وتجاري وسكني وشقق فندقية.

ولفت الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي إلى أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل خلال الفترة القريبة المقبلة فور الانتهاء من أعمال التصميمات النهائية.

وأكد سليمان أن دخول المستثمر الإماراتي لتنمية أرض الحزب الوطني "ليس معناه بيع الأرض ولكن سيكون الصندوق داخل الشراكة بالأرض"، مشيرا إلى أن هناك عددا من المشروعات بمنطقة وسط القاهرة ستبدأ خلال الفترة المقبلة ببدء أعمال التطوير.

وأشار أيمن سليمان إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات هو مراقب مالي لصندوق مصر السيادي، لافتا إلى أن هناك لجان معنية تتعاون مع الصندوق فضلا عن تعاون الجهات الرقابة ومجلس النواب قائلا: معندناش حاجه نخبيها ولدينا شفافية كبيرة.