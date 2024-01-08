أخبار البورصة اليوم الإثنين 8-1-2024

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 8-1-2024، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثالثة على التوالي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.751 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 12 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: ديجيتايز للاستثمار والتقنية، وراية القابضة للاستثمارات المالية، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، والقاهرة للدواجن، والاستثمار العقاري العربي-اليكو، والدولية للأسمدة والكيماويات، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وراية لخدمات مراكز الاتصالات، والزيوت المستخلصة ومنتجاتها، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، والعامة لصناعة الورق-راكتا.

البورصة تربح 5 مليارات جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثالثة على التوالي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.751 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 3 مليارات جنيه، عبر تنفيذ 121.7 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.75% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.96%، والعرب على 7.29%، واستحوذت المؤسسات على 18.17% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.82%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 100.8 مليون جنيه، 62.9 مليون جنيه، 5.3 مليون جنيه، 50.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 118.4 مليون جنيه، 101.3 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 25344 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 30675 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 10789 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 5764 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 8250 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 6486 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 1499 نقطة.

وصعدت أسهم 79 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 75 شركة، ولم تتغير مستويات 49 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، باع مجلس إدارة شركتا الشمس للإسكان والتعمير، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري عدد 2.3 مليون سهم، 7 ملايين سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي النساجون الشرقيون للسجاد، وابن سينا فارما، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والمجموعة المصرية العقارية عدد 975 سهم، 300 ألف سهم، 55 ألف سهم، 2.9 مليون سهم، على الترتيب.

وباع مساهم رئيسي بشركات العبوات الطبية، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 396.1 ألف سهم، 578.1 ألف سهم، 177 سهم، على التوالي.

فيما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات النساجون الشرقيون للسجاد، وبنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، والمجموعة المصرية العقارية، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، والمصرية للمنتجعات السياحية، وحق اكتتاب شركة المشروعات الصناعية والهندسية-2 عدد 1000 سهم، 81.7 ألف سهم، 2730 سهم، 575 ألف سهم، 124.4 ألف سهم، 3.5 مليون سهم، على الترتيب، واشترى مساهم رئيسي بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية 343.5 ألف سهم.

اسكوم

أعلنت شركة آسيك للتعدين-اسكوم، عن موافقة مجلس الإدارة على تخفيض رأسمال الشركة المصدر من 550 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه بتخفيض مبلغ وقدره 50 مليون جنيه عن طريق إعدام جزء من أسهم الخزينة التي سبق للشركة شراؤها من المساهمين والبالغ عددها 5 ملايين سهم.