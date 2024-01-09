شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الباكستاني فى القاهرة: مصر بوابة أفريقيا ونحرص على تعزيز التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ساجد بلال سفير باكستان في مصر، إن بلاده حريصة علي تعزيز أواصر التعاون المشترك مع مصر لكون القاهرة بوابة أفريقيا، مشيراً إلي أن العلاقات الثنائية الباكستانية المصرية مبنية على أساس قوي يقوم على الروابط المشتركة والتعاون في عدد من المجالات.

وأشار خلال خلال مشاركة السفير في فعاليات مؤتمر تنمية التجارة الباكستاني الأفريقي بحضور وزيري الصناعة والباكستاني والمقام في القاهرة إلي أن اختيار القاهرة لانعقاد هذا الموتمر يأتي من أهمية مكانة مصر فضلاً عن مساعي باكستان لتعزيز تواجدها في شمال أفريقيا.

وقال إن الموتمر يهدف إلي تعزيز التجارة البينية بين البلدين لافتا إلي أنه سوف يعود بالنفع علي كافة القطاعات الإقتصادية والصناعية المشتركة بين البلدين وأن المعرض يقدم فُرصاً لتعزيز التجارة وتوقيع صفقات مشاريع مشتركة بين رجال الأعمال المحليين والباكستانيين في قطاعات متعددة ذات اهتمام مشترك، كما يفتح باب الفرص لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين باكستان ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال إن انعقاد المؤتمر يأتي في إطار تعزيز سبل التعاون التجاري وفتح آفاق جديدة بين مصر وباكستان.

وافتتح المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة يرافقه وفد باكستاني مؤتمر تنمية التجارة الباكستاني الإفريقي بالقاهرة وبحضور كبار رجال الأعمال من باكستان. ويضم الوفد المرافق، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية التجارة الباكستانية، وأمين مجلس الاستثمار إلى جانب كبار المسؤولين من وزارة التجارة وهيئة تنمية التجارة.

ويتضمن برنامج الفعالية مؤتمر تنمية التجارة الباكستاني الإفريقي الرابع الذي يقام في 9 يناير 2024، ويليه معرض الدولة الموحد الذي يقام لمدة يومين في 10 و11 يناير 2024، حيث سيزور القاهرة أكثر من 200 رجل أعمال من أكثر من 20 قطاع تجاري في باكستان، يشمل النسيج والهندسية والأغذية والزراعة والخدمات، بهدف عرض المنتجات الباكستانية، وإبرام صفقات تجارية محتملة. كما يزور القاهرة أكثر من 150 شخصية من كبار رجال الأعمال وممثلي الغرف التجارية من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتعزيز العلاقات التجارية مع رجال الأعمال الباكستانيين.

وجدير بالذكر، أن حكومة باكستان قد نجحت في إطار سياسة "انظر إلى إفريقيا"، في تنظيم فعاليات مماثلة في كل من جوهانسبرغ، ولاغوس، ونيروبي في الأعوام 2022 و2021 و2020، والتي كان لها أثر إيجابي في تحقيق فوائد تجارية أكبر.