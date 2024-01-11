شكرا لقرائتكم خبر عن 11.8 % نسبة مشاركة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء بنهاية 2024 والان مع تفاصيل الخبر
ومن المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2030، ويتم حاليا إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة، وذلك من خلال التعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وعدد من الشركات العالمية للبدء فى الدراسات الخاصة بتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى مصر.
وتستهدف وزارة الكهرباء تنفيذ خطتها لتنويع مصادر الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة فى مصر إلى 42% بحلول عام 2030.
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