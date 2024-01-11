شكرا لقرائتكم خبر عن 11.8 % نسبة مشاركة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء بنهاية 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن يصل إجمالى نسبة مشاركة الطاقة المتجددة بالشبكة القومية للكهرباء إلى 11.8% من إجمالى القدرات المولدة بنهاية 2024، حيث يبلغ إجمالى القدرات المولدة من الطاقات المتجددة حاليا تصل 7 آلاف ميجا وات.

ومن المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2030، ويتم حاليا إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة، وذلك من خلال التعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وعدد من الشركات العالمية للبدء فى الدراسات الخاصة بتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى مصر.

وتستهدف وزارة الكهرباء تنفيذ خطتها لتنويع مصادر الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة فى مصر إلى 42% بحلول عام 2030.