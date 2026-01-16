قطاعا التكنولوجيا والمصارف يدفعان الأسهم الأمريكية للإغلاق على ارتفاع

ارتفعت عقود فول الصويا في شيكاغو في ختام تعاملات يوم الخميس، وسط توازن بين الدعم الناتج عن الطلب الصيني والضغط الناجم عن وفرة الإمدادات العالمية، التي دفعت الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ نحو ثلاثة أشهر في وقت سابق من الأسبوع.

وقال أحد تجار الزيت النباتي في سنغافورة: «هناك بعض الاهتمام بالشراء في فول الصويا لأن السوق مبالغ في بيعه»، مضيفًا: «بشكل عام، يترقب السوق الطلب الصيني على الشحنات الأميركية لتحديد اتجاه الأسعار».

وتواصل الصين، أكبر مشترٍ عالمي لفول الصويا، تعزيز مشترياتها من المحصول الأميركي، حيث استوردت حجمًا قياسيًا بلغ 111.83 مليون طن متري في 2025، بزيادة 6.5% عن العام السابق، وفقًا لبيانات الجمارك التي صدرت يوم الأربعاء.

وعلى الرغم من ذلك، حدت وفرة الحبوب والبذور الزيتية من المكاسب السعرية. فقد فاجأ تقرير لوزارة الزراعة الأميركية الأسواق يوم الاثنين بزيادة تقديرات إنتاج الذرة الأميركية لعام 2025 إلى مستوى قياسي، كما قدر المخزون الفصلي من الذرة بأعلى مستوياته على الإطلاق.

وفي سلسلة من التقارير الزراعية، قدّرت الوزارة أن محصول فول الصويا الأميركي الأخير كان أكبر من المتوقع لدى العديد من المتداولين والمحللين، وخفضت توقعاتها لصادرات الولايات المتحدة ورفعت تقديراتها لمحصول البرازيل.

في المقابل، خفض مكتب الزراعة الفرنسي FranceAgriMer يوم الأربعاء توقعاته لصادرات القمح الطري الفرنسي خارج الاتحاد الأوروبي لعام 2025/26 إلى 7.50 مليون طن متري، مقارنة بـ7.60 مليون طن متوقع الشهر الماضي، لكنها لا تزال أكثر من ضعف الكمية المشحونة في 2024/25.

الذرة

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس آذار في نهاية الجلسة بنسبة 0.4% إلى 4.20 دولار للبوشل.

الصويا

وصعدت العقود الآجلة للصويا تسليم مارس آذار بنسبة 0.9% إلى 10.53 دولار للبوشل.

القمح

وانخفضت العقود العقود الآجلة للقمح تسليم مارس آذار بنسبة بنسبة 0.5% إلى 5.10 دولار للبوشل.