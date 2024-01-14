شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: "مصر الجديدة" بها فرص متنوعة لكافة مجالات الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن هناك اهتمام من الحكومة ممثلة فى رئيس الوزراء، بمشروعات الإسكان والمدن الجديدة وخاصة مدن الجيل الرابع، ويأتى ذلك من خلال الجولات التى يجريها رئيس الوزراء داخل مشروعات الإسكان بالمدن الجديدة .

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، خلال كلمته باحتفالية تسليم أول 3 أبراج إدارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه سيتم الإعلان عن بدء تسويق مشروع جاردن سيتي بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الشهر الجارى.

وأوضح أن مصر الجديدة بها فرصة لكل المستثمرين والمواطنين، وشهدت انطلاقة غير مسبوقة، ووجه الشكر للشركة الصينية المسئولة عن تنفيذ الأبراج بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال إنه من المقرر أن يتم تسليم باقي أبراج العاصمة الإدارية الجديدة تباعا خلال عام 2024 .

كان المهندس أحمد البنا، مدير مشروع منطقة الأبراج بالعاصمة الإدارية الجديدة، قد أكد أن عام 2024 شهد تسليم أول 3 أبراج بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تعد من أهم مناطق الأعمال المركزية بالشرق الأوسط .

وأضاف المهندس أحمد البنا، خلال كلمته بالاحتفالية التي نظمتها الشركة الصينية، أن أطوال الأبراج المقرر تسليمها لوزارة الإسكان، تتمثل في البرج الأول بطول 180 مترا، والبرج الثاني، 174 مترا، والبرج الثالث بطول 142 مترا.