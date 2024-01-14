تدريب الإحصائيين الأفارقة على آلية رصد ومتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة

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القاهرة - سامية سيد - ينظم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية البرنامج التدريبي "ألية رصد ومتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة في مصر"، خلال الفترة من 14-18 يناير الجاري، لعدد 20 مشارك من 12 دولة أفريقية، وذلك في إطار تعاون دول الجنوب لتعزيز التنمية في أفريقيا .

ويهدف البرنامج التدريبي إلى بناء قدرات العاملين في الأجهزة الإحصائية الأفريقية على منهجية قياس مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وأفضل الممارسات الحالية بشأن إعداد التقارير وتحديث المؤشرات بصورة دورية، وسيتم تنفيذ البرنامج التدريبي على مدار أسبوع بواقع 20 ساعة تدريبية، وسيتم تدريب المشاركين على كيفية حساب مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وكيفية اعداد التقارير الدورية للرصد والمتابعة.

ويتضمن البرنامج التدريبي التدريب على طرق حساب مؤشرات التنمية المستدامة استناداً إلى المنهجيات الدولية، كذلك يتضمن التدريب طرق اعداد ونشر التقارير الإحصائية المتعلقة برصد مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وكذلك آلية نشر البيانات على المنصات الدولية والمحلية.

ويتولى التدريب متخصصون من الجهاز في مجال رصد ومتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030 وأجندة أفريقيا 2063، وسيتم تنفيذ البرنامج التدريبي من خلال الدمج بين الجانب النظري والتطبيق العملي، وتشمل الدول المشاركة كلا من "الجابون - كوت ديفوار - الكاميرون - مدغشقر - توجو - بوركينا فاسو - تشاد - جنوب السودان - غينيا - سيراليون - ناميبيا - جزر القمر".