شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم لصياغة الإستراتيجية الخاصة بخدمات إدارة مرافق «THE RIG» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت الشركة السعودية لإدارة المرافق FMTECH مذكرة تفاهم، مع شركة تطوير متنزه النفط والمطورة لمشروع THE RIG، لصياغة الإستراتيجية الخاصة بخدمات إدارة مرافق وأصول مشروع THE RIG والعمليات المرتبطة به.وتهدف مذكرة التفاهم التي وقّعها كل من الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإدارة المرافق FMTECH المهندس عادل الرويشدي، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير متنزه النفط المهندس رائد بخرجي، إلى ضمان توافق متطلبات الخدمات التشغيلية لمشروع THE RIG مع أفضل الممارسات المعمول بها في إدارة المرافق والأصول.وقال المهندس الرويشدي: "يتيح لنا ارتباطنا بمشروع طموح مثل THE RIG، إن نتبنى أحدث التقنيات التشغيلية في إدارة المرافق والأصول".وأضاف: "سنحرص على تقديم التوصيات بشأن أفضل الممارسات للتعامل مع مختلف التحديات، وابتكار الحلول المتعلقة بسهولة استخدام مرافق المشروع وصيانتها وإدارتها، بالإضافة إلى طرق الوصول إلى موقع المشروع، وتجارب الزوار وسلامتهم".من جانبه، قال المهندس بخرجي: "يؤكد التعاون مع الشركة السعودية لإدارة المرافق FMTECH التزامنا الراسخ في مشروع THE RIG بالتطوير والتحسين المستمر لكفاءة العمليات وعناصر السلامة فيه".وأضاف: "نسعى من خلال هذه الشراكة لأن تحظى مرافق وأصول المشروع بأفضل مستويات التصميم والتجهيز والصيانة، وبما يدعم بكفاءة متطلبات عملياته المستهدفة، وقابليته للتكيف مع الاحتياجات والتطورات التي قد تطرأ مستقبلاً".