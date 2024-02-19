شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام أوبك: لابد من استمرار الاستثمار فى البترول والغاز بشكل مسئول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هيثم الغيص الأمين العام لأوبك سعى المنظمة لحلول متكاملة للطاقة، مشيراً إلى أن ما تحقق بالعراق واحدة من قصص النجاح التى تقدمها دول أوبك، وأنها مستمرة فى الوفاء باحتياجات الطاقة والتى من المتوقع أن تتزايد خلال السنوات الست المقبلة.

كما أشار إلى دور المنظمة التنسيقى مع المنظمات الدولية والإقليمية، لافتاً لأهمية الاستثمار فى البترول والغاز على المدى الطويل بشكل مسئول، كما تفعل دول أوبك مع تحقيق إزالة الكربون وتحسين كفاءة الطاقة والحفاظ على البيئة.