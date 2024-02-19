الاقتصاد

جامعة أم القرى

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- بواسطة أيمن الوشواش - جامعة أم القرى ممثلة في معهد البحوث والدراسات والخدمات الاستشارية، وقعت اتفاقية لتنظيم دورات تدريبية بالشراكة مع الغرفة التجارية بمكة المكرمة؛ لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين لدعم وتنفيذ برنامج مهارات المدعوم من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية، الذي يهدف إلى تدريب 60,000 متدرب.

وشملت الاتفاقية التعاون في المجالات التدريبية والتأهيلية، وتقديم البرامج التدريبية وورش العمل، وإقامة اللقاءات التثقيفية؛ بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمات والبرامج المقدمة من الطرفين بعد التنسيق بينهما.

وتأتي الاتفاقية في سياق تعزيز التعاون المثمر بين القطاعات الحكومية والخاصة؛ مما يسهم في تحسين جودة المخرجات، لتحقيق الأهداف التنموية، وتبادل الخبرات، وتنمية وتدريب الكوادر الوطنية نحو خدمة المجتمع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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