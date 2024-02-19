جامعة أم القرى

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وشملت الاتفاقية التعاون في المجالات التدريبية والتأهيلية، وتقديم البرامج التدريبية وورش العمل، وإقامة اللقاءات التثقيفية؛ بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمات والبرامج المقدمة من الطرفين بعد التنسيق بينهما.
وتأتي الاتفاقية في سياق تعزيز التعاون المثمر بين القطاعات الحكومية والخاصة؛ مما يسهم في تحسين جودة المخرجات، لتحقيق الأهداف التنموية، وتبادل الخبرات، وتنمية وتدريب الكوادر الوطنية نحو خدمة المجتمع.
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