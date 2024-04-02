شكرا لقرائتكم خبر عن مستثمرو جنوب سيناء: مستقبل واعد ينتظر القطاع السياحى فى ولاية الرئيس السيسى الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعيتى مستثمرى السياحة بجنوب سيناء ومرسى علم إن قطاع السياحة يشهد اهتماما كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة على مدار 10 سنوات وينتظره مستقبل واعد خلال الفترة المقبلة.

وأكد الدكتور عاطف عبد اللطيف في بيان له اليوم أننا ونحن نحتفل اليوم بأداء الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة جديدة نشعر بالسعادة أيضا لما ينتظر القطاع السياحي خلال الفترة المقبلة في ظل توجه الدولة إلى العمل على تحقيق نمو سريع منتظر أن يصل إلى 30٪؜ بحلول 2030 من خلال التوسع في انشاء المتاحف والمدن السياحية الجديدة مثل العلمين الجديدة ورأس الحكمة وافتتاح المتحف المصرى الكبير قريبا وتنظيم الفعاليات العالمية التي تروج للسياحة بمصر مثل احتفالات موكب المومياوات الملكية وطريق الكباش وغيرها.

وأشار الى أن الرئيس السيسى فى خطابه اليوم وجه رسالة للعالم كله باهتمام مصر بالسياحة وتنشيطها وتوفير سبل الدعم لنموها وهذا سيشكل عنصر جذب لاستثمارات جديدة و زيادة الغرف الفندقية وافتتاح مشروعات كبيرة.

وأوضح د. عاطف عبد اللطيف أن الدولة تقوم بالعديد من الإجراءات للنهوض بقطاع السياحة ومنها فتح العديد من الأسواق الجديدة للسياحة المصرية خاصة فى أمريكا الجنوبية ودول شرق أسيا وابتكار العديد من الخطط الترويجية التى ساهمت بشكل كبير فى استهداف فئات متنوعة من السائحين وتحسين جودة المنتج السياحى المصرى، ليكون قادرا على المنافسة مع الأسواق السياحية الأخرى على مستوى العالم ومنح تيسيرات لدخول مصر حيث تم السماح لأكثر من 180 جنسية بالحصول على تأشيرة دخول مصر فى منافذ الوصول ومنح تسهيلات إضافية للقادمين إلى مختلف موانى ومطارات مصر.

وأشار إلى أنه من الجهود المتميزة فى ظل فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى أيضا قيام البنك المركزي المصري بالعديد من المبادرة التمويلية لقطاع السياحة خاصة فى ظل الازمات المتتالية التى أثرت على القطاع ومنها أزمة كورونا وتم أيضا إدراج تكلفة أعمال تحول المنشآت الفندقية والسياحية إلى منشآت خضراء وكذلك المركبات السياحية لتعمل بالغاز الطبيعى ضمن مبادرة الإحلال والتجديد التى أطلقها البنك بسعر فائدة 8% و تم أيضا تحديد الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة فى المنشآت الفندقية بجميع فئاتها حتى لا يتم حرق اسعار المنتج المصرى وبيعه بأقل من قيمته .

وأكد د. عاطف عبد اللطيف أننا ننتظر خلال الفترة المقبلة افتتاح العديد من المشروعات السياحية المهمة التي ستشكل مرحلة فارقة في تاريخ السياحة المصرية تضاعف أعداد السياحة الوافدة تماشيا مع خطة الدولة بالوصول الى 30 مليون سائح سنويا بحلول 2030 ومنها المتحف المصري الكبير و مشروع التجلي الأعظم لسانت كاترين الذي يفتح المجال لزيارة ملايين السياح للمدينة المقدسة سانت كاترين تلك البقعة التي تجلى فيها الله بنوره على الأرض .

وأوضح ان القطاع السياحى فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي سيكون له مستقبل واعد جدا سواء على مستوى استجلاب سياح أو استقطاب مستثمرين جدد في قطاع السياحة وخاصة المنشآت الفندقية في ظل عزم الدولة على زيادة عدد الغرف الفندقية في مصر وكذلك قاعدة المطارات الجديدة التي تم استحداثها بمختلف المحافظات والمدن السياحية.