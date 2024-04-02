شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 2-4-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 2-4-2024.

إيقاف تداول 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: الدولية للأسمدة والكيماويات، وسيتي للتحاليل الطبية، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والاستثمار العقاري العربي-اليكو، والشرقية الوطنية للأمن الغذائي، وكونتكت المالية القابضة.



البورصة تخسر 10 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 10 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.879 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 604.8 مليون ورقة مالية بقيمة 3.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 93 ألف عملية لعدد 207 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.31% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.93%، والعرب على 5.76%، واستحوذت المؤسسات على 30.27% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.72%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 45 مليون جنيه، 15.8 مليون جنيه، 79 مليون جنيه، 95.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 5.4 مليون جنيه، 229.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 27934 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 34113 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 11904 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 6400 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 9096 نقطة، فيما قفز مؤشر تميز بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 7536 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1521 نقطة.

وصعدت أسهم 68 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 73 شركة، ولم تتغير مستويات 66 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الاستثمار العقاري العربي-اليكو بسعر إغلاق 1.233 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.94%.

- كونتكت المالية القابضة بسعر إغلاق 28.650 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.90%.

- أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.387 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.94%.

- راية لخدمات مراكز الاتصالات بسعر إغلاق 6.300 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.33%.

- الأهلي للتنمية والاستثمار بسعر إغلاق 25.100 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.08%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- جي بي كوربوريشن بسعر إغلاق 11.300 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.38%.

- المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 0.470 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6%.

- أوراسكوم للتنمية مصر بسعر إغلاق 10.920 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.80%.

- أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بسعر إغلاق 22.050 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.50%.

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 89.540 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.36%.