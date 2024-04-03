شكرا لقرائتكم خبر «جلوب» تتسلم رخصة مزاولة نشاط الوكالات البحرية بميناء جازان للصناعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سلم رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد السالم، الترخيص الأول لشركة «جلوب» للملاحة البحرية، الذي يسمح بمزاولة نشاط الوكالات البحرية في ميناء الهيئة الملكية بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.

وتسهم هذه الخطوة بتنظيم كل ما يتعلق بنشاطات وخدمات النقل على البحر ، ويخضع الترخيص لجميع اشتراطات ومتطلبات اللائحة التنظيمية للوكلاء البحريين.

وتهدف التراخيص البحرية إلى وضع الأطر النظامية لإصدار تراخيص الملاحة البحرية للسفن التي ترفع علم السعودي والسفن الأجنبية التي تعمل في المناطق البحرية للمملكة، وكذلك لسفن النزهة الأجنبية بدون الأجر التي تتواجد في المناطق البحرية للمملكة، ورخص عمل الوحدات البحرية، وأيضا تحديد الاشتراطات الخاصة بالسلامة للسفن.

ويعد الميناء أحد أهم الممكنات الداعمة لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، وداعما للصناعات الحالية والمستقبلية لوجستيا، ويعد قيمة مضافة للنشاط اللوجستي في المملكة والمنطقة، ورافدا مهما لجذب الاستثمارات وخلق الفرص الوظيفية، وممكنا وداعما لاستراتيجية النقل والخدمات اللوجستية، ومعززا للاستراتيجية الوطنية للصناعة.