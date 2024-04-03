قراءة وتحليل القوائم المالية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقاء نظمته إدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأقيم بمقر غرفة القصيم بمدينة بريدة، بين فيه الخبير في مراجعة وتدقيق الحسابات سلطان الشبيلي، أن الهدف من إعداد القوائم المالية، إما أن يكون ذاتيا تنظيميا تنص عليه اللوائح والضوابط الإدارية والفنية، ومتعلقا باتخاذ قرارات تشغيلية واستثمارية وتمويلية، أو خارجية كاستجابة لمتطلب من قبل المستثمرين والموردين والعملاء، أو بناء على طلب جهات التمويل. وكشف الشبيلي، عن حجم الأمان التنافسي والربحي الذي تحققه القوائم المالية للمنشآت؛ كي تبقى ربحية ناجحة تحقق أهدافها الاستثمارية في السوق. وشدد الشبيلي، على أنه يجب على مراجع الحسابات ومدققها أن يكون رأيا عما إذا كانت القوائم المالية قد تم إعدادها من جميع الجوانب الجوهرية، وفقا لإطار التقرير المالي المطبق.

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