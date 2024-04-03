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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق على تمويل بقيمة 200 مليون دولار للحكومة التنزانية لإجراء تحسينات على خط السكك الحديدية، الذي يربط دار السلام بإيساكا شمال البلاد.
وأفاد البنك الدولي في بيان أن هذا الغلاف المالي من شأنه تحسين أمن ومرونة وكفاءة هذا الخط.
وأكد المدير القطري للبنك الدولي في تنزانيا ناثان بيليت، أن هذا الاستثمار سيعالج بشكل مباشر اضطرابات شبكة السكك الحديدية لتحسين الكفاءة والقدرة والتنافسية، وتعزيز موقع تنزانيا الفريد وتسهيل الربط الإقليمي.
وذكر البنك أنه من المرتقب أن يستفيد من هذا المشروع ما يقرب من 900 ألف شخص بشكل مباشر وحوالي 3.5 ملايين شخص بشكل غير مباشر، أي ما يمثل نحو 5 % من سكان تنزانيا.
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