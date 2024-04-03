محافظ الخرج

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- بواسطة أيمن الوشواش - الأمير فهد بن محمد استقبل في مكتبه بالمحافظة رئيس اللجنة الاستشارية لملتقى الاستثمار العقاري بالمحافظة عبيد المندح، يرافقه أعضاء اللجنة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الأمير فهد بن محمد استقبل في مكتبه بالمحافظة رئيس اللجنة الاستشارية لملتقى الاستثمار العقاري بالمحافظة عبيد المندح، يرافقه أعضاء اللجنة. واستمع المحافظ خلال اللقاء إلى شرح من رئيس اللجنة الاستشارية عن الملتقى وأهدافه الاستثمارية. ونوه الأمير فهد بن محمد بأهمية تطوير القطاع العقاري في المحافظة وتذليل العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع، بما يخدم تطوير وتعزيز إسهاماته في التنمية الاقتصادية.

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