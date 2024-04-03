أكاديمية غرفة جازان

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- بواسطة أيمن الوشواش - للتدريب نظمت بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، عبر منصة «مايكروسوفت تيمز»، أمسيات الإرشاد المهني الرمضانية، ولمدة يومين. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للتدريب نظمت بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، عبر منصة «مايكروسوفت تيمز»، أمسيات الإرشاد المهني الرمضانية، ولمدة يومين. وأفادت غرفة جازان بأن الأمسيات تتضمن 4 جلسات، بحيث تستمر كل جلسة لمدة ساعة. وعقدت أمس الجلسة الأولى في الساعة العاشرة مساء بعنوان «الذكاء المتعدد»، تليها مباشرة الجلسة الثانية بعنوان «صناعة الأهداف». و تبدأ الجلسة الثالثة عند العاشرة من مساء اليوم ، تحت عنوان «تسويق الذات وبناء الهوية»، وتختتم الأمسيات بجلسة بعنوان «المواطنة الرقمية»، وسوف يتم منح الحضور شهادات معتمدة.

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