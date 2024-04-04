شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية.. المؤشرات تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات تتجاوز 2.3 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.07% ليصل إلى مستوى 28515 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.2% ليصل إلى مستوى 34850 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.99% ليصل إلى مستوى 12160 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.75% ليصل إلى مستوى 6478 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.87% ليصل إلى مستوى 9230 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 2.03% ليصل إلى مستوى 7603 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: أصول للوساطة في الأوراق المالية، وليسيكو مصر، والعربية للأسمنت، والصناعات الغذائية العربية-دومتي.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركة حق اكتتاب شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية-1 عدد 1.1 مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات العبوات الطبية، والحديد والصلب المصرية، وحق اكتتاب شركة حق اكتتاب شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية-1 عدد 250 ألف سهم، 19.1 ألف سهم، 1.2 مليون سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركات العبوات الطبية، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي عدد 250 ألف سهم، 150 سهم، 4 آلاف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن مصر الوسطى، والعربية لحليج الأقطان، والمهندس للتأمين، وبالم هيلز للتعمير، والنعيم القابضة للاستثمارات، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 268 سهمًا، 47 ألف سهم، 127 سهمًا، 1.45 مليون سهم، 1000 سهم، 8722 سهم، 16.9 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والأهلي للتنمية والاستثمار، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 957 سهمًا، 12.2 ألف سهم، 620.8 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي برايم القابضة للاستثمارات المالية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 50 ألف سهم، 996 سهمًا، على التوالي.

فيما قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، توقيع التزام مالي 20 ألف جنيه على شركة شارم دريمز للاستثمار السياحي؛ لمخالفة الشركة لأحكام المادة 32 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 44 من الإجراءات التنفيذية، والمادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 64 من الإجراءات التنفيذية، وتوقيع التزام مالي بقيمة 10 آلاف جنيه على شركة العبوات الطبية، لمخالفة الشركة لأحكام المادة 32 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 44 من الإجراءات التنفيذية.

كما قررت اللجنة، شركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، توقيع التزام مالي قدره 10 آلاف جنيه، وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 64 من الإجراءات التنفيذية، وتوقيع التزام مالي 5 آلاف جنيه على الشركة العربية لحليج الأقطان لمخالفة أحكام المادة 47 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وفي سياق متصل أعلنت شركة آسيك للتعدين (أسكوم)، عن بيع شركة APM Investment Holdings BVI، المملوكة بنسبة 100% لشركة أسكوم خلال الربع الأول من عام 2024 عدد 2.2 مليون سهم من أسهم شركة Allied Gold Corp الكندية بإجمالي قيمة حوالي 7 ملايين دولار كندي (ما يعادل حوالي 5.16 مليون دولار).

وفي سياق منفصل أعلنت شركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2023، وارتفعت إيرادات النشاط لتبلغ 57.4 مليون دولار مقارنة بمبلغ 47.7 مليون دولار عن العام المالي السابق بنسبة نمو 20%، وحقق الشركة صافي خسائر بلغت 5 ملايين دولار مقارنة بمبلغ 13 مليون دولار بنسبة تحسن 61%، وذلك نتيجة للتحسن في نتائج أنشطة الشركة من العمليات وكذلك للانخفاض المحقق في المصروفات العمومية والإدارية وتكاليف التمويل.

وحققت شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، صافي مبيعات مجمعة بلغت 3.9 مليار جنيه خلال عام 2023 مقابل 3.6 مليار جنيه بنسبة نمو 7.5%، وبلغ صافي ربح مجمع بعد الضرائب 22.4 مليون جنيه مقارنة بقيمة 630.9 مليون جنيه بإجمالي نقص قدره 608.5 مليون جنيه.