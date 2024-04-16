شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى: 32.5 مليار جنيه مسحوبات من الصراف الآلى بالبنك الأهلى خلال 14يوما والان مع تفاصيل الخبر

حققت ماكينات الصراف الآلي للبنك الأهلي المصري معدلات سحب غير مسبوقة اعتبارا من 1/4/2024 (بداية فترة صرف المعاشات) حتى 14/4/2024 (نهاية فترة عيد الفطر المبارك )، حيث بلغ عدد المعاملات 13,6 مليون معاملة بقيمة إجمالي مسحوبات نقدية تجاوزت 32,5 مليار جنيه خلال عطلة عيد الفطر، وكان من ضمن تلك المعاملات عدد 508 الف معاملة Contactless ( معاملات لا تلامسية) بقيمة اجمالية تجاوزت 1,2مليار جنيه ( قيمة مسحوبات نقدية Contactless ).

وقد حرص البنك الأهلي المصري على تغذية جميع ماكينات الصراف الآلي الخاصة به المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية بمعدلات استثنائية لتلبية احتياجات المواطنين من النقدية على مدار 24 ساعة، وذلك لضمان تنفيذ عمليات السحب التي يحتاجها المواطنون طوال ايام العطلات بكل سهولة ويسر ، وذلك من خلال التنسيق بين العاملين بالبنك وشركات نقل الأموال، وخاصة في الماكينات المتواجدة في الشوارع والمراكز التجارية والتي تشهد معدلات أعلى من السحب النقدي وزيادة كثافة الجمهور، مع وجود مراقبة فورية لجودة الماكينات وصيانتها للتأكد من سلامتها.



وفي ذات السياق، وفر البنك الأهلي المصري سيارات الصراف الآلي المتنقلة ببعض أماكن التجمعات للعملاء خلال فترة العطلة، اضافة الى زيادة أعداد الماكينات الثابتة بتلك المناطق.

والجدير بالذكر أن البنك الأهلي المصري لديه أكبر شبكة لماكينات ATM والتي تبلغ أكثر من 6684 ماكينة منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.