الاقتصاد

كبير اقتصاديي صندوق النقد يتوقع ارتفاع أسعار النفط

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رويترز - واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قال كبير الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي بيير أوليفييه جورينشاس اليوم الثلاثاء، إن اتساع الصراع في الشرق الأوسط من المرجح أن يؤدي إلى رفع أسعار النفط.
وأضاف جورينشاس في مؤتمر صحفي، أن ذلك سيدفع بدوره البنوك المركزية إلى تشديد السياسة النقدية للسيطرة على التضخم، وسيؤثر في النمو. للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

أسعار النفط

وأوضح أن "عوامل معاكسة" لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي تظهر زيادة 15 بالمئة في أسعار النفط العالمية بسبب اتساع صراع الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن من المرجح أن يزيدا التضخم العالمي 0.7 نقطة مئوية.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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