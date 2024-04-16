وزير الخارجية ووزير خارجية باكستان يرأسان اجتماع مجلس تيسير الاستثمار الخاص بين البلدين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية إسحاق دار، اجتماع مجلس تيسير الاستثمار الخاص بين البلدين، وذلك بحضور وفد المملكة رفيع المستوى الذي يضم معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي المستشار في الديوان الملكي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، ومعالي مساعد وزير الاستثمار المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي، وعدد من كبار المسؤولين في وزارتي الخارجية والطاقة، وصندوق الاستثمارات العامة، والصندوق السعودي للتنمية، وذلك في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وفي بداية الاجتماع، أشاد سمو وزير الخارجية بعمق العلاقات السعودية الباكستانية، مؤكداً أن هذه الزيارة تأتي استكمالاً للقاء الذي جمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، ودولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، في مكة المكرمة، وتطلعهما إلى تعزيز فرص الاستثمار بمختلف المجالات، ودعم المستثمرين في البلدين الشقيقين.

كما جرى خلال الاجتماع، استعراض أبرز فرص تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات، وبحث زيادة التبادل التجاري بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين الشقيقين.