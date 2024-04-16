شكرا لقرائتكم خبر 100 شركة مقاولات عالمية كبرى تطلع على الأعمال الإنشائية بمشاريع نيوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استضافت نيوم نحو 100 شركة من كبريات الشركات العالمية والرائدة في قطاع المقاولات، في منتدى عقدته على مدى يومين، استعرضت خلاله تقدم الأعمال الإنشائية في مشاريعها الحالية، لا سيما «ذا لاين» ومشروع البنية التحتية الخاص بها «ذا سباين»، وأوكساچون وتروجينا، ومطار نيوم الدولي، مع التركيز على التطورات المستقبلية فيها.

واستعرض المنتدى، الذي شهد مشاركة شركات سعودية وخليجية وآسيوية وأوروبية، إضافة إلى شركات من أمريكا الشمالية وشمال أفريقيا، أهمية الابتكار في قطاع الإنشاءات والمقاولات، موضحا أن الطرق التقليدية للبناء لن تلبي معايير نيوم ونطاق العمل فيها.

وشهد المنتدى، الذي عقد في نيوم، عددا من ورش العمل والاجتماعات الفردية التي ناقشت الفرص التجارية، في حين استعرضت شركات المقاولات المشاركة في الحدث خدماتها وإمكاناتها.

وافتتح المنتدى بكلمة للرئيس التنفيذي لنيوم نظمي النصر قال فيها «بينما ندخل أكثر مراحل التطوير نشاطا على الإطلاق، فإن حجم الفرص المتاحة في نيوم هائلة ومع التقدم السريع للمشاريع في جميع أنحاء منطقتنا، فإننا ملتزمون بالتعاون مع أفضل المقاولين على مستوى العالم، لتحقيق رؤية نيوم».

وبالتزامن مع دخول مشاريع نيوم المرحلة التالية من التنفيذ، تبرز أهمية الطلب على الكفاءة والإتقان في مجال البناء على أعلى المستويات لتنفيذ بعض من أكثر المشاريع التنموية الجريئة التي شهدها العالم على الإطلاق، ومنها مدينة «ذا لاين» البالغ طولها 170 كلم، التي يتم بناء مجموعاتها النموذجية على مراحل، والتي سترحب المرحلة الأولى منها بساكنيها في عام 2030.

وحظي المشاركون بفرصة فريدة للاطلاع على مجموعة من الفرص العديدة والمتميزة التي ستقدمها نيوم خلال الفترة المقبلة, كما أتيحت لهم الفرصة لزيارة مواقع بناء مشاريع نيوم، حيث عاينوا الحجم الهائل للأعمال التي تجري فيها، مؤكدين أنه لم يسبق لهم أن شاهدوا أعمال تطوير بهذا الحجم في أي مكان آخر بالعالم.

وتجري أعمال الإنشاءات بشكل متواصل في جميع أنحاء نيوم، مع وجود قوى عاملة تقدر بنحو 140 ألف عامل في مجالات البناء, ومن خلال مساعدة عدد من الشركات المشاركة في المنتدى، من المتوقع أن يصل عدد العمال في نيوم إلى 200 ألف عامل بحلول العام المقبل.