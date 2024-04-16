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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزراء الاقتصاد والمالية ومحافظو البنوك المركزية بدول الاتحاد الأفريقي عقدوا اجتماعا بمقر ممثلية الاتحاد الأفريقي بواشنطن من أجل تنسيق المواقف من الإشكاليات الكبرى المطروحة على مجموعة العشرين. وبحث الاجتماع الذي انعقد برئاسة وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الموريتاني عبدالسلام ولد محمد صالح، ومفوض الاتحاد الأفريقي المكلف بالاقتصاد والصناعة والتجارة آلبير موشنغا، قضايا تتعلق بالقارة الأفريقية، كمقاربة المديونية المستدامة، وإصلاح منظومة حوكمة المؤسسات المالية متعددة الأطراف، وتمويل البنى التحتية المساعدة للتنمية، والانتقال الطاقوي العادل.

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