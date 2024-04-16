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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل، تسلم التقرير الختامي لمهرجان سكرية المذنب الحمراء لعام 2023م، وذلك خلال استقباله بمكتبه في الإمارة أمس، مدير فرع وزارة البيئة والمياه بمنطقة القصيم المهندس سلمان الصوينع، ومحافظ المذنب عبدالرحمن السديس، وأمين الغرفة التجارية بمنطقة القصيم محمد الحنايا. واستمع الأمير فيصل بن مشعل لشرح من الصوينع عن مجمل ما تحقق من نتائج وكميات، اشتملت على إنتاج 3182 مزرعة، ومليون نخلة وأكثر من 14 ألف طن من ثمرة التمور، من خلال 65 صنفا متنوعا، و126 شابا عملوا بالمهرجان بوظائف مؤقته و12 معرضا مؤقتا لذلك.

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