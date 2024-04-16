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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نائب أمير حائل فيصل بن فهد، استقبل بمكتبه أمس، المدير العام لفرع وزارة التجارة بالمنطقة بدر الصعيدي. ‏ واطلع الأمير فيصل بن فهد خلال الاستقبال على جهود الفرع في دفع عجلة التنمية التجارية وتعزيز ‏البيئة الاستثمارية بالمنطقة وضمان وفرة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية . ‏ ونوه بدعم القيادة الحكيمة ومتابعتها للمنظومة التجارية وحماية ‏المستهلك، مشيرا لأهمية دورفرع الوزارة بالمنطقة لتعزيز ‏الممارسات التجارية السليمة وتقديم التسهيلات لقطاع الأعمال.

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