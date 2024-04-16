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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - محلات تجارية طرحتها أمانة الطائف للاستثمار بمخطط جليل شمال المدينة، عبر منصة «فرص»، وتم تحديد آخر موعد لاستلام العروض والعطاءات وفتح المظاريف بوكالة الاستثمار في أمانة الطائف، مطلع مايو 2024. ومن الفرص: إنشاء وتشغيل وصيانة محلات تجارية بالقطعة رقم م186 بمساحة 1596 مترا مربعا، ومدة الإيجار 10 سنوات.

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