برامج لتحسين إنتاجية القمح والشعير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن برنامج لتحسين إنتاجية القمح والشعير، وحصر 903 موارد وراثية من أشجار الفواكه المثمرة بالمملكة.

وأوضحت الوزارة في بيان أمس، أن تنفيذ البرنامج (تحسين القمح والشعير) يرتكز على ثلاثة محاور: الأول يتضمن حصر وتنقية وتقييم الأصناف المحلية، والثاني يتضمن التعاون مع الهيئات الدولية (الإيكاردا، والسيميت، والأكساد)، فيما يتضمن المحور الثالث تنفيذ برنامج تربية محلي باستخدام التربية السريعة.

وأفادت الوزارة أن باكورة البرنامج تمثلت في التقدم لتسجيل 5 أصناف من قمح (الطري) الخبز وقمح (القاسي)المكرونة عبارة عن 3 أصناف محلية و2 جديدة، بالإضافة إلى وجود (سلالات مبشرة) 52 قمحًا طريا، و45 قمحا قاسيا في مراحل التقييم النهائية هذا الموسم.

ومن المتوقع انتخاب وتسجيل عدد كبير منها العام المقبل، كما تم حصر 215 موردا وراثيا من أنواع المحاصيل الحقلية و17 موردا وراثيا من محاصيل الخضر.

وأكدت الوزارة أن مركز البذور والتقاوي نحج في حصر 903 موارد وراثية من أشجار الفاكهة المثمرة بمختلف المناطق، عبارة عن 159 موردا وراثيا بجازان، و252 موردا في الباحة، و130 موردا بعسير، 247 موردا بالمنطقة الشرقية، و50 موردا بالرياض، و65 موردا بالمدينة المنورة.

وأكدت «البيئة» أنه يجري عمل البصمة الوراثية لجميع الموارد الوراثية بالمملكة مثل: القمح والشعير والبن والسمسم وغيرها؛ بغرض إيجاد أوجه التشابه والاختلاف بين عينات الصنف الواحد على المستوى الجزيئي، وتوثيق العينات المميزة جينيا، وتوحيد اسم الصنف المحلي، ونشر المخرجات في المكاتب العالمية.

وكشفت عن إنشاء قاعدة بيانات للموارد الوراثية من المحاصيل الحقلية والبستانية تشمل جميع البيانات والصفات الخاصة بالموارد الوراثية، وجاري العمل على تحسين البُنى التحتية من خلال تطوير المختبرات والبيوت المحمية لاستعراض الفرص الاستثمارية؛ لإنتاج وإكثار تقاوي البطاطس بالمملكة، وتم إنشاء 9 محطات للبذور والتقاوي والشتلات تابعة لمركز البذور والتقاوي في مناطق الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة، المدينة المنورة، حائل، نجران، وإنشاء مجمعات وراثية لمحاصيل الفاكهة في (6) محطات للبذور والتقاوي والشتلات، تحتوي على أصناف معروفة وموثقة ومعتمدة، بالإضافة لتنفيذ (314) زيارة ميدانية بمناطق محطات البذور والتقاوي والشتلات، و(155) زيارة ميدانية للمزارع، إلى جانب اعتماد بذور القمح المنتجة بواسطة لجنة منتجي البذور في المملكة.

برنامج تحسين القمح والشعير

يرتكز على ثلاثة محاور:

الأول يتضمن حصر وتنقية وتقييم الأصناف المحلية.

الثاني التعاون مع الهيئات الدولية (الإيكاردا، والسيميت، والأكساد).

الثالث تنفيذ برنامج تربية محلي باستخدام التربية السريعة.

باكورة البرنامج:

تسجيل 5 أصناف من قمح (الطري). و(القاسي) عبارة عن 3 أصناف محلية و2 جديدة.

سلالات لـ52 قمحا طريا و45 قمحا قاسيا في مراحل التقييم النهائية هذا الموسم.

مركز البذور والتقاوي

حصر 215 موردا وراثيا من أنواع المحاصيل الحقلية.

حصر 17 موردا وراثيا من محاصيل الخضر

حصر 903 موارد وراثية من أشجار الفاكهة المثمرة عبارة عن:

159 موردا وراثيا بجازان.252 موردا في الباحة.130 موردا بعسير.247 موردا بالشرقية.50 موردا بالرياض.65 موردا بالمدينة المنورة.