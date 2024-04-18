شكرا لقرائتكم خبر عن خلال المسابقة الدولية للبرمجة بالأقصر.. هواوى تعلن التعاون مع 45جامعة مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة هواوي العالمية اليوم، الخميس، عن تعاونها مع 45 جامعة مصرية حكومية وخاصة وعدد من الجهات والهيئات الحكومية الأخرى ، عبر مبادرة بناة مصر الرقمية واستفاد من التدريب نحو 35 ألف طالب فضلا عن تدريب 1000 مدرس.

وقال ليو شاو واي رئيس معهد الأبحاث الأوروبي بشركة هواوي - خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم على هامش فعاليات الدورة السادسة والأربعين والسابعة والأربعين من البطولة الأكبر والأهم في مجال البرمجيات على مستوى العالم "المسابقة الدولية للبرمجة (ICPC)" والتي تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمشاركة شركة هواوي العالمية بمدينة الأقصر - "إن ما تم إنفاقه في مجال البحث والتطوير بجميع أنحاء العالم بلغ 3 مليارات دولار خلال الأعوام الماضية".

وأكد أن الشركة ستواصل زيادة استثماراتها في مجال البحث والتطوير وتنمية المواهب لاسيما في مجال الأبحاث الأساسية طويلة الأجل بالإضافة إلى التعاون مع العلماء والباحثين والمهنيين من جميع أنحاء العالم ودعم تطوير المواهب الشابة.

وأوضح أن الشركة لديها أكثر من 200 ألف موظف من الخبراء فضلا عن أن 20 % من الإيرادات تذهب للاستثمار في مجالات البحث والتطوير.

وقال رئيس معهد الأبحاث الأوروبي بشركة هواوي "إن الانفتاح والتعاون هما المحركان الرئيسيان للتقدم العلمي والتكنولوجي لاسيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية".

ومن جانبه قال الرئيس والمدير التنفيذى للمسابقة الدولية للبرمجة (ICPC) الدكتور وليام بيل باوتشر "إن المسابقة تكون بين طلاب الجامعات وهي مقسمة إلى ثلاثة مستويات أولها المسابقة الوطنية وثانيها المسابقة الإقليمية والمستوى الأخير المسابقة العالمية".

وأضاف باوتشر أن المسابقة تستضيفها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ويتم العمل في مجموعات صغيرة الأمر الذي يسهم في الوصول إلى مجتمع أفضل حيث يقدم الطلاب حلولا لحل مشاكل مجتمعاتهم..مشيرا إلى أن المسابقة انضم إليها نحو 400 ألف خريج على مدار 50 عاما مضت منذ تأسيسها، موضحا أن أفضل 100 خريج أصبح لديهم شركات ناشئة خاصة بهم.

وأفاد بأن النسخة الحالية من المسابقة تشهد مشاركة 2500 من شباب العالم يمثلون أفضل 300 فريق تم اختيارهم من بين 20 ألف فريق في مجال البرمجة.

ومن جانبها نوهت فيكي زائج نائب رئيس قطاع الاتصال المؤسسي بشركة هواوي العالمية بجهود الشركة لتطوير المواهب ودعم المواهب العالمية وهي فلسفتها في العالم وفي مصر خاصة.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد الشناوي عميد المركز الإقليمي للمعلوماتية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا إن المسابقة يشارك بها فرق من الأكاديمية وجامعات الإسكندرية وعين شمس والأزهر أسيوط، موضحا أن الفرق المصرية هي الأعلى على المستوى الإقليمي وتحقق أحسن أداء.

وأشار إلى أن المسابقة تحتوي على عدة مسائل بمستويات متفاوتة من الصعوبة ويكون حلها على شكل خوارزمية برمجية نقود المشارك للتفكير العميق من أجل وضع الحل الأولي بالإضافة إلى الاقتراحات والاستثناءات الأخرى التي يمكن أن تطرأ على الحل ، وفي نهاية المسابقة يعتمد اختيار الفريق الفائز عل عدد من المسائل التي أجاب عنها والوقت الذي استهلكه من أجل الوصول إلى الحل.

جدير بالذكر أنه ولأول مرة تستضيف مصر الدورة السادسة والأربعين والسابعة والأربعين من البطولة الأكبر والأهم في مجال البرمجيات على مستوى العالم "المسابقة الدولية للبرمجة (ICPC)"، وتنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بمشاركة شركة هواوي العالمية وذلك بمدينة الأقصر في الفترة من 14 إلى 19 أبريل 2024.

وتعد "المسابقة الدولية للبرمجة (ICPC)"، أكبر مسابقة برمجة جامعية في العالم، تضم أفضل 300 فريق تم اختيارهم من مجموعة كبيرة تشمل حوالي 40.000 فريق تنافسوا في التصفيات، لتُصبح منصة عالمية مميزة للتنافس بين طلاب الجامعات من جميع أنحاء العالم في مجال البرمجة وحل المسائل المعقدة حيث تهدف البطولة إلى توفير منصة ممتدة لدعم التدريب على البرمجة عالية المستوى بالإضافة إلى تعزيز الابتكار لدى طلاب الجامعات الذين يُظهرون شغفًا بمجال البرمجة والخوارزميات فضلاً عن اكتشاف المواهب المتميزة في هذا المجال.

من جهة أخرى كشف "ما بن" رئيس العلاقات الحكومية والاتصال الاستراتيجي بشركة هواوي مصر عن إطلاق أول سحابة في المنطقة سيتم إنشاؤها في مصر، وهو الحدث الأول من نوعه في المنطقة.

وأوضح "ما بن" أن السحابة ستضم جميع البيانات والخوادم لافتاً إلى أن هواوي تقدم استثمارات كبيرة على تنمية المواهب والقدرات وتعمل مع الجامعات المصرية وتم تدشين 90 أكاديمية بالإضافة إلى تدريب أكثر من 35 ألف طالب.