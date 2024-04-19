شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: 7 سلاسل فنادق عالمية تتقدم بعروض لاستغلال مقار وزارات وسط البلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، عن تقدم 7 سلاسل فنادق عالمية بعروض للحكومة لاستغلال المقار القديمة للوزارات بمنطقة وسط البلد، موضحة أن الحكومة ستحتفظ بملكية المباني، على أن يتم إتاحتها للاستغلال من قبل القطاع الخاص، مستشهدة بتجربة تطوير مجمع التحرير، والذي سيتم إدارته من قبل "ماريوت"، وكذلك تجربة إدارة إحدى الجهات لمبنى وزارة الداخلية القديم.

كما كشفت "السعيد"، في تصريحات تليفزيونية، عن قرب ترسية بيع محطة جبل الزيت والزعفرانة لإنتاج الكهرباء لمستثمر استراتيجي، متوقعة أن تنتهي من هذه الصفقة خلال فترة من 3 إلى 4 شهور، كما تعتزم الحكومة تحصيل مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية خلال العام الجاري، على أن ترتفع الحصيلة المستهدفة إلى 1.5 مليار دولار العام المقبل.