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وتتضمن الفرص المطروحة إنشاء وتشغيل محال تجارية وسكنية، وهدم مجمع تجاري، وإنشاء وتشغيل قصر أفراح ومناسبات، وإنشاء وتشغيل مستوصف، وإنشاء وتشغيل شاليهات ومنتجعات، وإنشاء وتشغيل حراج، وإنشاء وتشغيل كشك غذائي، وإنشاء وتشغيل مصنع للجلود، وسوق للتمور، ومحطة محروقات، ومصنع للمنتجات الخشبية والفحم، إضافة إلى إنشاء وتشغيل موقع لرفع المركبات والمعدات، وتشغيل عربة لبيع وتأجير مستلزمات الرحلات، وثلاث عربات فود ترك.
ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين في التنافس إلى الاطلاع على الفرص، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي «فرص».
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.