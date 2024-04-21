شكرا لقرائتكم خبر 20 فرصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 20 فرصة استثمارية طرحتها أمانة منطقة نجران في مواقع عدة بمدينة نجران، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي «فرص».

وتتضمن الفرص المطروحة إنشاء وتشغيل محال تجارية وسكنية، وهدم مجمع تجاري، وإنشاء وتشغيل قصر أفراح ومناسبات، وإنشاء وتشغيل مستوصف، وإنشاء وتشغيل شاليهات ومنتجعات، وإنشاء وتشغيل حراج، وإنشاء وتشغيل كشك غذائي، وإنشاء وتشغيل مصنع للجلود، وسوق للتمور، ومحطة محروقات، ومصنع للمنتجات الخشبية والفحم، إضافة إلى إنشاء وتشغيل موقع لرفع المركبات والمعدات، وتشغيل عربة لبيع وتأجير مستلزمات الرحلات، وثلاث عربات فود ترك.

ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين في التنافس إلى الاطلاع على الفرص، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي «فرص».