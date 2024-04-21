المركزي السعودي يؤكد أهمية مرونة الاقتصاد العالمي في ظل التحديات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد محافظ البنك المركـزي السعودي أيمن السياري، أهمية مرونة الاقتصاد العالمي في ظل التحديات الراهنة، واتزان المخاطر التي تهدد الآفاق المستقبلية.

وأشار السياري في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين لعام 2024م في واشنطن، إلى استمرار اتساع فجوة التفاوت في النمو بين المناطق والبلدان، وضعف الأمن الغذائي، وزيادة نقاط الضعف المتعلقة بالديون السيادية، مشددا في الوقت نفسه على أهمية الالتزام بالتعاون الدولي ونظام تجاري عالمي يتسم بالعدالة والانفتاح؛ لتعزيز مرونة وازدهار وإنصاف الاقتصاد العالمي، لا سيما للبلدان منخفضة الدخل، لافتا النظر إلى ضرورة تحويل تركيز السياسات نحو تعزيز الاستدامة المالية لإعادة بناء الاحتياطيات، وحماية المالية العامة، ودعم تباطؤ معدلات التضخم.

وفي سياق دور صندوق النقد الدولي، أكد أهمية مراعاة ظروف كل دولة وأحوالها عند صياغة الإصلاحات الهيكلية، ومعالجة المخاوف المتعلقة بالسيولة، وتحقيق الاستقرار في الاقتصادات الأكثر تعرضا، إضافة إلى دعم التعاون الدولي المتعلق بإعادة هيكلة الديون السيادية من خلال إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين.

وتطرق السياري إلى ضرورة مساعدة الأعضاء على ضمان استقرارهم وقدرتهم على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية من خلال مراجعة سياسات الديون والإقراض، ودعم الأعضاء لدمج التطورات الرقمية مع ضمان الاستقرار المالي العالمي والحد من التفاوت العالمي، وتوسيع نطاق أعمال تنمية القدرات لتعزيز قدرات المؤسسات وصناع السياسات.

واختتم وفد المملكة مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين لعام 2024م، برئاسة وزير المالية محمد الجدعان، في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 6 - 11 شوال 1445هـ.

وشارك الجدعان خلال اليوم الأول في اجتماع وزراء ومحافظي صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، مؤكدا خلاله أهمية تطبيق سياسات مالية فعالة لتعزيز المرونة والاستدامة في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.

وشارك في اجتماع الطاولة المستديرة لمناقشة الديون السيادية العالمية، موضحا أهمية تعزيز كفاءة إعادة هيكلة الديون وشفافيتها لدعم جهود مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون.

وخلال الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين تحت الرئاسة البرازيلية، ذكر الجدعان أن التحديات التي يواجهها العالم، بما في ذلك التغير المناخي، تتطلب تضافر الجهود من الجميع.

كما أكد دعم المملكة لجهود الرئاسة البرازيلية لمواصلة الحوار المستمر بين أعضاء المجموعة الذي يركز على تعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في التنمية المستدامة.

وترأس وزير المالية أول اجتماع للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي بعد إعلان رئاسة المملكة لها، حيث هدف الاجتماع إلى تبادل وجهات النظر حيال تطورات الاقتصاد العالمي ومناقشة أولويات السياسات الاقتصادية العالمية، ودور الصندوق في التعامل مع هذه التطورات، من خلال تقديم المساعدات المالية والمشورة وبناء القدرات الفنية للدول الأعضاء والدعم المالي للدول المحتاجة.

كما شارك الوفد السعودي في اجتماع لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي، وتضمنت كلمة المملكة التأكيد على أهمية الالتزام بنموذج تنمية قائم على احتياجات البلدان للتركيز على أهم أولويات التنمية الخاصة بها.

والتقى الجدعان، على هامش اجتماعات الربيع، عددا من الوزراء ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء البنوك التجارية العالمية، وناقش معهم أوجه تعزيز التعاون الاقتصادي والعلاقات الثنائية.