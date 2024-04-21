شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر أسبوعية لأسعار النفط بالأسواق العالمية.. و3.5% لخام برنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية خسائر أسبوعية، حيث تراجع خام القياس العالمي برنت3.5%، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سجل الخام الأميركي 2.95%.

وسجلت أسعار النفط 87.29 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 83.14 دولار للبرميل عند التسوية الجمعة حيث ارتفعت الأسعار ارتفاعا طفيف.

وشهدت أسواق النفط، فى وقت سابق من الجلسة الجمعة، ارتفاعات فى الأسعار، وسط تقارير أفادت بأن صواريخ إسرائيلية ضربت موقعا في إيران، ما أثار مخاوف من احتمال اضطراب إمدادات النفط في الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود القياسية بأكثر من 3 دولارات قبل أن تتراجع قليلا، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.63 دولار أو 3 % إلى 89.74 دولارا للبرميل وقفز عقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (الأكثر نشاطا) 2.56 دولار أو 3.1% إلى 84.66 دولارا للبرميل.



