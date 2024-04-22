شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الذهب العالمى: 40% من تجارة الذهب "إليكترونية" والصين والهند تمثل 50% من الطلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس الذهب العالمى المؤتمر الأول فى مصر، تحت عنوان "الذهب كفئة أصولية وأداة مالية" لمناقشة تطورات حركة الذهب العالمية وتحليل أداء السوق العالمي وتحليل توجهات السوق، وكذلك التباحث حول تعظيم دور مصر كسوق قوى ومركز كبير للمعادن الثمينة.

يشارك في مؤتمر مجلس الذهب العالمي سامح الترجمان رئيس مجلس إدارة شركة ايفولف للاستثمار مالكة أول صندوق الاستثمار في الذهب وأندرو نيلور رئيس قسم الشرق الأوسط والسياسات العامة بمجلس الذهب العالمي وخبراء الذهب فى منطقة الشرق الأوسط.

بدوره يرى أندرو نيلور رئيس قسم الشرق الأوسط والسياسات العامة بمجلس الذهب العالمى، إن تداول الذهب تضاعف فى الكثير من الدول خلال العام 2023 وجاء في مقدمة الدول جاءت تركيا، حيث حقق سوق الذهب التركى نمو بمعدل 11% وفى مصر، مشيراً إلي أن الذهب أصبح مصدر للادخار وزادت الرغبة فى اقتنائه لذا يأمل مجلس الذهب العالمى تحقيق التكامل مع مصر لأن الشيء المؤكد هو أن الذهب مكون استثمارى كبير في مصر.

وقال جون ريد خبير الذهب فى أسواق أوربا وآسيا فى مجلس الذهب العالمى، إن الأعوام الخمسة الماضية شهدت تضاعف فى أداء الذهب عالميا مقارنة بما كان عليه فى 2019 وهذا يعود إلى حدوث قفزة فعلية فى سعر الذهب فقد كان سعر اونصة الذهب 1090 دولار الآن شهدنا قفزة لمعدلات كبيرة خاصة مع حرب روسيا وأوكرانيا وجائحة كورونا لتسجل 2400 دولار.

وأوضح أن الذهب مختلف عن أى سلعة أخرى فعلى سبيل المثال القمح والزيوت سلع استهلاكية وتهلك بينما الذهب سلع مستدامة كذلك الموارد الأرضية ومنها النفط من الممكن أن تنفذ بينما الذهب يعاد استخدامه فهو مازال ملاذ أمن للاستثمار.

وأضاف جود ريد أنه فى عام 1980 كانت الولايات المتحدة الأمريكية مهيمنة على سوق الذهب لكن على مدار الأربعة عقود الماضية ظهرت أسواق ناشئة مثل الهند والصين التى يمثلان 50% من سوق الذهب العالمى وحاليا البنوك المركزية تلجأ للذهب كاحتياطى مما حقق طفرات فى سوق الذهب وفى عام 2024 يعتبر الذهب أكثر المعادن التى حققت نموا وسوف يكون هناك قفزات سعرية للذهب خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أن 40 % من اجمالى الطلب على الذهب فى العالم إلكترونيا وخلال 2022 قفزت مشتريات الذهب بصورة كبيرة بسبب أزمات الأسواق والطلب من البنوك المركزية خاصة الأسواق الناشئة وهناك اقبال من المستثمرين والافراد والشركات

وبدوره قال سامح الترجمان رئيس مجلس إدارة شركة ايفولف للاستثمار، إن الذهب يلعب دور محورى وهام فى الحياة المصرية منذ عهد الفراعنة وحتى الآن لذا فإن مجلس الذهب العالمى يدرك أهمية مصر فى سوق الذهب العالمى وقد حقتت مصر نجاحات كبيرة بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد ونجح السوق المصرى فى جذب الكثير من روؤس الأموال خلال أقل من عام

وأشار الترجمان إلى أن مجلس الذهب العالمى يهدف للتموين لإقامة منظومة للذهب على مستوى العالم ومساعدة الدول فى تطوير أسواق الذهب ودمجها مع الأسواق العالمية وقد حدث بالفعل الكثير من النجاحات فى تركيا والهند وبعض دول اسيا وكذلك على المستوى الإقليمي. وتعتبر مصر سوق واعدة فى أفريقيا فى صناعة الذهب.