شكرا لقرائتكم خبر عن الترجمان: صناديق الذهب بها 215 كليو حالياً بما يوازي 700 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سامح الترجمان رئيس مجلس إدارة شركة ايفولف للاستثمار -مالكة صندوق الذهب - أن حجم الذهب الموجود في صناديق الذهب بها 215 كيلو من الذهب فوق 700 مليون جنيه حجم الصناديق المطروحة خاصة أن فكرة صناديق الذهب جديدة في مصر وهو ما فاق التوقعات ، وهناك صندوق ثالث للذهب يجري التحضير له مع شركة البنك الأهلي لإدارة الأصول وعلى نهاية مايو قد نتمكن من إصدار نشرة الاكتتاب.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي لمجلس الذهب العالمي وهو المؤتمر الأول بمصر، أن مصر تواصل تطوير نظام تداول الذهب بصورة أشمل بالتعاون والتنسيق مع مجلس الذهب العالمي من أجل الاندماج بصورة أكبر في الاقتصاد العالمي.

وأكد سامح الترجمان رئيس مجلس إدارة شركة ايفولف للاستثمار، إن جهود الدولة المصرية قدمت في مجال التعدين تشريعات مهمة ساعدت دخول استثمارات في قطاع التعدين، كما تم خلق بنية تشريعية ساعدت في اطلاق صندوق الذهب وكذلك البنية الأساسية لآليات الدفع ساعد في تقديم الخدمات للمستثمرين في قطاع الذهب.